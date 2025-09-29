Venezuela tiene listo un decreto para declarar un estado de excepción que da poderes especiales al presidente Nicolás Maduro en caso de “agresión” de Estados Unidos, que movilizó tropas al Caribe, informó el lunes la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Washington desplegó ocho buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear como parte de un plan para combatir el narcotráfico en el Caribe, donde asegura que destruyó al menos tres embarcaciones supuestamente cargadas con drogas provenientes de Venezuela con un saldo de 14 fallecidos.

“El presidente suscribió el decreto de conmoción externa”, dijo Delcy Rodríguez en un acto en Caracas con el cuerpo diplomático acreditado en el país.

El decreto permite a Maduro “actuar en materia de defensa y seguridad y defender a Venezuela” si Estados Unidos “se llega a atrever a agredir a nuestra patria”, agregó.

Una fuente del gobierno aclaró a la AFP que el mandatario aún no suscribió el documento. “La vicepresidenta presentó el documento para mostrar que todo estaba listo y que el presidente lo puede decretar en cualquier momento”, dijo bajo reserva.

El decreto de conmoción está contemplado en una ley de estados de excepción e incluye la “restricción temporal” de derechos constitucionales.

“Hay una Venezuela compacta en la defensa de nuestro país, preparada para la defensa de Venezuela”, insistió Rodríguez. “Jamás entregaremos la patria”.

Noticia en desarrollo…

AFP.

