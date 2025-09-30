La comunidad de Zapopan, Jalisco, está consternada tras el asesinato de Daniela Julieth Ríos Grajeda, una joven de 24 años que había culminado recientemente sus estudios de nutrición en la Universidad de Guadalajara.

El crimen ocurrió en la madrugada, cuando Marcos Alexander, de 18 años, ingresó a la vivienda de la víctima en la colonia Paseos del Sol. Según la investigación, el joven entró por una ventana, atacó a Daniela con un cuchillo y le ocasionó heridas mortales.

Luego de escuchar sus gritos de auxilio, vecinos alertaron a las autoridades, quienes al llegar encontraron a la joven sin vida y desplegaron un operativo que permitió capturar al agresor.

De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, el detenido confesó que había cometido el homicidio porque “una canción le ordenó matar a alguien”. El sospechoso, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, había viajado desde Tonalá vestido de negro y portando un cuchillo táctico.

Las autoridades informaron que se trataba de un tema de black metal, y que psicólogos evaluarán el estado mental del capturado, quien ya fue trasladado a un centro penitenciario mientras avanza el proceso judicial en su contra.

El asesinato de Daniela Julieth ha causado una profunda indignación en la comunidad académica y en los espacios donde se desenvolvía profesionalmente. La Universidad de Guadalajara lamentó su muerte y emitió un comunicado en el que advirtió sobre la necesidad urgente de reforzar la lucha contra la violencia de género.

En el Fitness Club Gym, donde la joven trabajaba como asesora, le rindieron un homenaje: “Fuiste una guerrera siempre, que jamás se rindió, y como una guerrera luchando te fuiste”.

Daniela también era recordada en Puerto Vallarta, su lugar de origen, donde había estudiado música y protección civil antes de dedicarse a la nutrición. Amigos, colegas y familiares destacaron su disciplina, alegría y entrega a su profesión.

