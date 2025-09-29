La muerte del cantante colombiano B-King ha causado un sinfín de teorías y comentarios en redes sociales, algunos de ellos bastante delicados. Una de las hipótesis que circulan con fuerza es aquella que señala a su exesposa, la reconocida DJ Marcela Reyes, como posible responsable de su desaparición y posterior asesinato.

Aunque no existen pruebas que respalden estas acusaciones, los señalamientos han tomado fuerza debido a un video que el propio artista grabó meses atrás, en el que advertía que, si algo le sucedía, la culpa recaería sobre ella y la pareja de su exesposa, quien, según él, estaría en prisión.

El origen de este señalamiento se remonta a la polémica que se desató después de la participación de Marcela Reyes en ‘La casa de los famosos Colombia 2‘. Luego del evento, la DJ habló con algunos medios de una supuesta infidelidad de su entonces esposo, B-King junto con Karina García, lo que abrió una cadena de acusaciones mutuas con Marcela Reyes, donde ambos llegaron a decir públicamente que habían sido víctimas de brujería por parte del otro.

Poco después, B-King publicó un clip en sus redes sociales denunciando amenazas y responsabilizando directamente a su exesposa en caso de que algo le ocurriera.

No obstante, tanto las autoridades mexicanas como la familia del cantante han sido enfáticas en aclarar que este hecho no guarda relación con el atroz crimen. Pese a ello, la polémica alrededor de Marcela Reyes no ha dejado de crecer.

Hermana de B-King habló de Marcela Reyes

En medio de este panorama, la hermana de B-King, Stefania Agudelo, decidió dar declaraciones al programa internacional ‘We Love Entretenimiento’. En su entrevista, manifestó que no está de acuerdo con los ataques cibernéticos contra Reyes, pues considera que nadie merece ser víctima de acoso digital. Además, fue clara en señalar que, aunque no mantiene comunicación alguna con la DJ, prefiere dejar todo en manos de las autoridades.

“Eso hay que dejárselo a las autoridades, eso no me compete a mí. Yo con Marcela no tengo comunicación alguna, la respeté, fue la pareja de mi hermano durante siete años, pero no sabría qué decirte”, expresó Agudelo.

También confesó que, en los primeros días tras la muerte de su hermano, sintió rabia y buscaba un culpable, pero con el paso del tiempo entendió que esa actitud no iba a devolverle a B-King y que lo más sensato era dejar que la justicia esclarezca los hechos.

Cronología de la desaparición y muerte de B-King y Regio Clown

11 de septiembre de 2025 : B-King llega a Ciudad de México procedente de Medellín junto a su mánager, Juan Camilo Gallego. Allí se encuentra con Regio Clown , artista colombiano que residía en México desde hacía varios años.

14 de septiembre : ambos artistas se presentan en el evento ‘ Sin Censura Independence Day’ en ElectroLab, Insurgentes Sur.

16 de septiembre B-King y Regio Clown asisten a un gimnasio en Polanco. Ese mismo día, B-King le cuenta a su mánager y a una amiga que se reunirá con dos hombres desconocidos en una cena. Regio Clown, por su parte, le dice a su pareja que tendrá un encuentro con un “comandante” y un tal Mariano, mostrando desconfianza pero aceptando la reunión. Horas después, ambos suben a un Mercedes Benz y son vistos por última vez en la zona de Polanco.

17 de septiembre : luego de 24 horas sin contacto, el mánager de B-King denuncia la desaparición. Ese mismo día se hallan dos cuerpos en Cocotitlán, Estado de México, junto a un mensaje firmado por la Familia Michoacana , un cartel del narcotráfico. En ese momento no fueron identificados.

21 de septiembre : el presidente Gustavo Petro pide apoyo al gobierno mexicano para localizar a los cantantes. Posteriormente, la familia de B-King viaja a México y logra identificarlos mediante tatuajes y pruebas genéticas.

22 de septiembre : la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México confirma la muerte de los artistas y precisa que fueron vistos por última vez en Polanco antes de dirigirse por su cuenta al Estado de México.

Actualmente, la investigación sigue en curso. Las autoridades trabajan en la recopilación de pruebas para reconstruir los últimos movimientos de los músicos y esclarecer quiénes estuvieron detrás de este crimen que conmocionó tanto a Colombia como a México. Mientras tanto, la familia de B-King insiste en que se eviten los juicios en redes sociales y que se respete el debido proceso.

