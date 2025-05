Luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, Karina García se ha visto envuelta en una nueva polémica que la involucra con su excompañera del reality, la reconocida DJ Marcela Reyes.

En una reciente entrevista en el programa ‘Buen día Colombia’, Marcela confirmó que su separación del artista urbano B King fue definitiva y, para sorpresa de muchos, mencionó que Karina habría tenido una relación con él. Estas declaraciones desataron una ola de comentarios en redes sociales, lo que llevó a la modelo paisa a romper el silencio y defender su nombre.

Karina, visiblemente tranquila, expresó en ‘Buen día, Colombia’ que le causaba gracia la acusación, pero también una profunda decepción, ya que venía de alguien que considera su amiga. “Ay nooo, la verdad es que me da risa, porque tengo una tranquilidad en mi alma. Yo soy una mujer leal”, afirmó la modelo, asegurando que nunca se involucró con el exmarido de Marcela.

En su declaración, García fue enfática en que nunca vio ninguna señal de desconfianza por parte de Marcela Reyes durante los seis años de amistad que compartieron. “Si tú eres mi amiga, y en seis años nunca viste una mirada rara, una actitud extraña, ¿por qué ahora creer en eso? Las cosas hay que probarlas, amiga”, comentó, pidiéndole directamente a Marcela que se cuestione quién le dio esa información y con qué intención.

Además, Karina comentó sobre B King: “¿En qué momento pasó todo eso? Yo siempre los vi juntos, a él con mi amiga, compartiendo como una pareja feliz y muy familiar. Siempre tuve una relación cordial con ambos y fue una relación basada en el respeto. Supe algunas cosas, pero no es el momento adecuado para hablar de eso. Honestamente, estoy impresionada con todo lo que está saliendo a la luz.”

A lo largo de su declaración, Karina insistió en que jamás se cruzaría esa línea del respeto hacia una relación ajena, y menos aún hacia la de una amiga. “¿A quién le he quitado el marido? Yo soy una mujer sensual, sí, pero eso no me convierte en una bandida. No soy de esas personas que irrespetan un matrimonio. Nunca lo he sido y nunca lo seré”, señaló.