Margie Espinel es la madre de una de las víctimas de Freddy Castellanos, quien había sido presentando como miembro del equipo docente del Hogar Infantil Canadá, sede F y hoy enfrenta graves acusaciones por, presuntamente, haber abusado de hasta 10 menores de edad en la institución.

La joven madre había dado su relato previamente en varios medios de comunicación, contando, de manera desgarradora, cómo su hija le contó sobre los actos impropios que habría estado cometiendo Castellanos. Espinel se ha convertido en el rostro de los padres de familia enfrentados a esta trágica situación y su clamor de justicia ha salido a flote en medio del dolor que padece.

Por si fuera poco, una nueva situación se suma al drama que vive Margie mientras su familia intenta sobrellevar lo ocurrido. Según ella misma dio a conocer a través de un video en TikTok, en los últimos días se ha enfrentado a mensajes amenazantes y difamatorios, que, según cree, podrían provenir de personas que pretenden “limpiar el buen nombre” del presunto abusador Freddy Castellanos.

“Quieren darle un vuelco a las cosas y vienen a tratarme de mala mamá cuando me desboco por mis hijos y así me toque mover medio mundo para que se haga justicia, lo voy a hacer. Estoy amenazada, he recibido bastantes amenazas, muy claras, y no me van a callar”, advirtió la mujer.

Según Margie, los mensajes que ha estado recibiendo, y que se han viralizado, tienen que ver con su trabajo como creadora de contenido, lo cual es utilizado por personas inescrupulosas para restar importancia a la denuncia de las víctimas y crear un relato que favorezca al señalado agresor.

“Públicamente, no digo a qué me dedico porque no vengo buscando un reconocimiento, mi trabajo no me avergüenza porque es como cualquier otro y un trabajo no define una persona. Usted sale de su empresa y llega a su casa a ser un papa y una mamá común y corriente, como yo con mis dos hijos”, argumentó la madre de una de las menores afectadas.

“Un trabajo no nos define, ese tipo que se hacía llamar un docente de honor, ni es docente, ni tiene vocación y muchísimo menos tiene un honor. Queremos justicia porque al Estado le quedó grande proteger la niñez”, señaló la joven.

“Un mínimo en este país no alcanza, tengo dos hijos, tengo que responder por ellos y no puedo descuidar a mis hijos trabajando un día de largo y si es mi manera de poder compartir con ellos, pues lo voy a seguir haciendo”, añadió.

Espinel explicó además que su trabajo no se mezcla con el cuidado de sus hijos y no lo hace desde su casa, donde además recibe el apoyo del padre de los menores, quien se hace responsable de ellos pese a no convivir en el mismo espacio. La madre reiteró su llamado de justicia a las autoridades, pidiendo que este caso no quede impune, puesto que marca un triste precedente para los padres que confían en las instituciones para garantizar el bienestar y los derechos de los niños.

