Katherine, una de las mamás que vive una grave situación por el presunto abuso de un profesor en un jardín infantil del ICBF en Bogotá, contó detalles del caso y de lo que sufrió su hija, una menor de 3 años.

La mujer relató que desde un principio el ingreso del profesor y presunto abusador Freddy Castellanos les causó sospechas a ella y a otras madres, ya que no supieron que era hombre hasta que estaba ya estaba vinculado con la institución. Además, reveló que al saber esta información, las madres le preguntaron a la coordinadora por el docente y ella les dio una respuesta que las dejó convencidas.

“La corredentora nos dijo que no nos preocupáramos, que era un buen docente y que estaba recomendado por ella”, contó la madre en una entrevista en Caracol Radio.

“La niña empezó a actuar raro, manifestó que no quería ir al jardín, cuando ella ya llevaba tiempo asistiendo sin problema. La niña me rogaba que no la llevara, pero yo soy madre cabeza de familia, y por tener que ir a trabajar, la dejaba en el jardín sin saber lo que estaba pasando”, contó la mujer en medio de lágrimas.