Si se encuentra con la frustrante situación de que la tarjeta Tullave, a pesar de tener saldo, no funciona en los torniquetes, no se preocupe, existen soluciones para sacarlo de ese lío, aunque anteriormente ya haya vivido situaciones que no son favorables por desconocimiento sobre el procedimiento. De hecho, hasta los conductores de estos vehículos conocen cómo deben proceder ante un escenario semejante, solo que no es muy divulgado y lo salvarán de perder la plata.

Pulzo, en medio de una conversación con María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, se aclararon varias dudas como la de quién es el dueño de este sistema de transporte, y otra serie de mitos que hay alrededor de la entidad. De esta manera, también se lleva una información más puntual y clara a todos los lectores y usuarios que diariamente abordan los buses, portales y estaciones.

De acuerdo con la funcionaria, si la tarjeta Tullave no funciona a pesar de tener saldo, el conductor del bus SITP podrá dejarlo subir sin poner ningún problema, ya que tienen una directriz para darle manejo a este caso. Adicionalmente, el usuario afectado podrá pedir el reembolso del dinero (si tiene tarjeta personalizada) pasando una PQR por medio de los siguientes canales:

Llamando a la línea 195.

Ingresando al Sistema Distrital para la gestión de peticiones ciudadanas (dando clic en este enlace).

Acercarse a la sede administrativa de la Avenida Eldorado No. 69-76, edificio Elemento, torre 1, piso 2.

Llamando a la línea de recaudo (601) 4824304.

Entrando al sistema para la atención de peticiones interpuestas para los usuarios (dando clic acá).

Ir a los puntos de atención y personalización ubicados en varias zonas de la ciudad.

Enviar correo a radicacion@transmilenio.gov.co.

¿En qué casos Transmilenio desactiva la tarjeta Tullave?

Transmilenio ha establecido criterios claros para la desactivación de tarjetas Tullave, con el fin de mantener la eficiencia y seguridad del sistema. Principalmente, la desactivación ocurre en tres escenarios: cuando la tarjeta no está personalizada, lo que impide la recuperación del saldo en caso de pérdida; cuando el plástico tiene más de 5 años de expedición y 2 años sin uso, lo que indica inactividad prolongada; y cuando se detecta un uso indebido de los subsidios otorgados a través de la tarjeta.

Es crucial que los pasajeros comprendan estas políticas para evitar inconvenientes. La personalización de la tarjeta Tullave no solo protege el saldo, sino que también permite acceder a beneficios adicionales como transbordos y viajes a crédito. Además, se recomienda utilizar la tarjeta de forma regular para evitar su desactivación por inactividad. En caso de pérdida o robo, la denuncia oportuna es esencial para bloquear la tarjeta y proteger el saldo restante.

¿Cuánto vale cambiar la tarjeta de Tullave?

El costo de adquirir una nueva tarjeta Tullave básica es de 8.000 pesos. Este valor se aplica en casos de primera adquisición, pérdida o daño físico de la tarjeta. Es importante destacar que la personalización es un proceso gratuito, siempre y cuando el usuario presente su documento de identidad original en los puntos de personalización autorizados. En estos puntos, se evalúa si el daño del plástico es atribuible al usuario o a fallas técnicas del sistema.

Transmilenio puede desactivar la tarjeta Tullave en situaciones específicas, como el uso indebido de la misma, la detección de fraudes o alteraciones, o el incumplimiento de las normas del sistema. Adicionalmente, las tarjetas pueden ser desactivadas si presentan daños que impidan su correcto funcionamiento y lectura en los validadores. Es fundamental que los usuarios cuiden su tarjeta y la utilicen de manera responsable para evitar inconvenientes.

