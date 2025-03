La ciudad de Bogotá enfrenta nuevamente está sumida en la cruda realidad de la inseguridad. Ahora, un preocupante incidente se presentó en la localidad de Kennedy, demostrando la audacia de los delincuentes y la frustración de los ciudadanos. Durante la noche de este jueves 27 de marzo, los pasajeros de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) fueron víctimas de un atraco armado. La situación no solo resultó en el robo de pertenencias, sino también en heridas a dos de los ocupantes, según informó Blu Radio.

(Vea también: Dramático robo cerca de la terminal Salitre: a taxista le quitaron carro y vaciaron cuentas)

El evento fue captado en un audio donde se puede escuchar al conductor comunicándose con sus compañeros, reportando el incidente: “Me acaban de atracar compañeros con arma armada, acaban de robar el bus y les robaron los celulares a todos, a todas las personas, pero cogieron a los ladrones”, indicó el acongojado conductor en la nota de voz difundida por la cadena radial.

Este suceso escaló cuando la comunidad, cansada de la constante inseguridad y posiblemente impulsada por la impotencia, decidió actuar por cuenta propia. Antes de que las autoridades llegaran, uno de los presuntos ladrones fue capturado y agredido por algunos ciudadanos presentes en el lugar, según la emisora.

El conductor del bus del SITP proporcionó más detalles en el informe radial sobre el violento encuentro, describiendo cómo los asaltantes dispararon contra el bus: “Cogió el carro a bala y rompió todos los vidrios tengo dos heridos, un herido de bala en un brazo, uno en una pierna. Esto es serio y donde menos pensaba, quién iba a imaginar aquí en plena 68 con Américas”.

La tensión entre los ciudadanos y los delincuentes quedó evidente en un video que se dispersó rápidamente en redes sociales, mostrando un fragmento de la dramática noche. En este, se observa cómo el acusado ruega por no ser golpeado más, mientras las víctimas le exigen saber el paradero del revólver empleado en el atraco, de acuerdo con el citado medio.

El conductor del SITP compartió su traumática experiencia en dicha entrevista: “¡Qué susto de verdad, qué susto tan hij… el que me llevé! Me encañonó y todo eso que a uno nunca le tiran, pero ese me alcanzó a pegar y todo”.