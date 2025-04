Y es que desde enero de 2025, cuando se confirmó el aumento de la tarifa de Transmilenio, se anunció que en marzo saldría una nueva tarjeta, TransMiPass, que se podría recargar mensualmente con 160.000 pesos, para adquirir 65 pasajes, por lo que cada uno saldría a 2.460 pesos.

No obstante, finalizó el mes de marzo y el sistema de transporte público de Bogotá no sacó la tarjeta, que beneficiaría principalmente a los que hacen tres o más viajes diarios en Transmilenio o SITP.

Por lo mismo, Pulzo.com le preguntó a Ortiz en qué va este proceso y ella confirmó que actualmente están diseñando una plataforma con un sistema robusto que permita a los usuarios utilizar el paquete de pasajes sin inconvenientes, desde el primer día que esté disponible.

Según ella, se proyecta que la tarjeta TransMiPass pueda ser adquirida por los usuarios de Transmilenio a partir de la primera semana de mayo de 2025.

Cómo funcionará la tarjeta TransMiPass de Transmilenio

El Distrito explicó en su momento que los usuarios debían adquirir este nuevo plástico y, a través de una aplicación, recargar 160.000 pesos mensuales, correspondientes a 65 pasajes.

Cada viaje que haga el usuario le saldrá por 2.460 pesos, siempre y cuando no se utilice más de seis veces al día. Esta tarjeta no tendrá el beneficio de los transbordos a cero pesos y tendrán un rastreo particular para evitar que se revendan pasajes. Si se detecta algún uso irregular, se bloqueará.

Si las personas no agotan los 65 viajes en el mes, estos no se les acumularán para el siguiente y, de igual manera, tendrán que pagar los 160.000 pesos.

Este paquete de viajes permitirá que los usuarios frecuentes del sistema (que utilizan los buses de Transmilenio, SITP o el metrocable varias veces al día) se ahorren más del 20 % de la tarifa.

