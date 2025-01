La tarjeta TransMiPass está diseñada para los usuarios que quieran comprar un paquete de 65 viajes mensuales, por 160.000 pesos, lo que representa pagar 738 pesos menos en cada pasaje de Transmilenio y SITP, cuya tarifa quedó en 3.200 pesos para 2025.

No obstante, el nuevo plástico, del que ya se conoció el diseño, tiene varios ‘peros’ que los usuarios deben conocer para saber si en verdad les conviene adquirir el plan de viajes.

Uno de ellos es que con TransMiPass no se podrán hacer transbordos a 0 pesos, beneficio que sí seguirá sirviendo con la tarjeta Tu Llave personalizada, siempre y cuando se hagan en el tiempo establecido.

“Con TransMiPass se adquieren 65 ingresos al sistema, cada paso se descuenta y se podrá usar máximo 6 veces al día, siendo esta una medida para mitigar el riesgo de fraude en el sistema”, informó Transmilenio en sus redes sociales.

Esto quiere decir que si un usuario adquiere la tarjeta TransMiPass y necesita tomar un alimentador (de los que tienen sistema de pago), un bus Transmilenio y luego un SITP para llegar a su lugar de destino terminará pagando en total 7.380 pesos (por trayecto) y se le descontarán tres viajes del paquete. El que haga el mismo recorrido con la tarjeta personalizada terminará pagando solo 3.200 pesos en el trayecto, siempre y cuando no sobrepase el tiempo de los transbordos.

(Vea también: Transmilenio cambia tiempo para hacer transbordos a $ 0 en Bogotá y dice desde cuándo)

Otro punto que no convence mucho a los usuarios es que los pasajes no son acumulables ni reembolsables. Es decir, si una persona no gasta los 65 viajes mensuales, perderá lo que le quede e igualmente debe pagar 160.000 pesos para el mes siguiente.

Por lo mismo, el sistema reiteró que TransMiPass es una alternativa para viajeros frecuentes, que diariamente hagan entre tres y seis viajes. Ellos son los que realmente sentirán el ahorro.

Lee También

¿Cómo funcionan los transbordos Transmilenio?

Los transbordos en el sistema de transporte de Bogotá funcionan con un periodo de tiempo. Los usuarios pueden tomar un bus de Transmilenio, bajarse y luego subirse a un SITP pagando un solo pasaje, siempre y cuando lo hagan en un periodo máximo de 125 minutos.

Para este proceso es fundamental tener la tarjeta Tu Llave personalizada o una tarjeta bancaria aliada al sistema; de lo contrario, se descontarán dos pasajes. Los usuarios de Transmilenio pueden hacer hasta dos transbordos a 0 pesos.