Con la decima estrella por ganar la Liga Betplay 2025-I, Hugo Rodallega, visiblemente conmovido y entre lágrimas, compartió un emotivo mensaje tras la victoria de su equipo contra Independiente Medellín. Sus palabras, cargadas de profundo sentimiento, resonaron con la audiencia, dejando al descubierto que su continuidad en el equipo bogotano estaría en duda.

“Yo dije que daba un paso al costado, para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero mi hijo me dice que no, que siga luchando, yo dije que si quedaba campeón me retiraba, pero todos me van a decir que no”, expresó el delantero a Win Sports, luego de conseguir la estrella diez para los ‘Cardenales’. Sus palabras no fueron de tristeza, sino de completa incógnita, en una mezcla de presión acumulada y la explosión de alegría por un objetivo finalmente alcanzado, recordando que hace un año había caído contra Bucaramanga. Este momento frente a las cámaras ofreció una perspectiva única sobre lo que piensa realmente, tras haber conseguido la gloria en el club santafereño, en el que ha entregad lo mejor de su repertorio goleador.

En medio de esas palabras expresadas, muchos recordaron el gol que hizo, mientras cojeaba y lloraba, justo cuando parecía que ya no podía seguir ni un minuto más, pero como los grandes jugadores, en los momentos más importantes, se repuso, hizo un toque y llegó a concluir la jugada en la que participó. De esta manera, le dio el título a los santafereños.

Acá las declaraciones del futbolista a Win Sports:

“Yo dije que daba un paso al costado, para que los jóvenes tengan más oportunidades, pero mi hijo me dice que no, que siga luchando, yo dije que si quedaba campeón me retiraba, pero todos me van a decir que no”: Hugo Rodallega, jugador de Santa Fe. #SantaFeCampeón 🏆🌟🔥🔴🦁 pic.twitter.com/ZJ8GzWBQkU — Win Sports (@WinSportsTV) June 30, 2025

Santa Fe supo levantarse tras iniciar el partido perdiendo contra Medellín, y con pasajes del encuentro en el que los bogotanos no encontraban el camino para defender o tener la pelota. No obstante, como lo han mostrado en otras gestas, sacaron la garra y le dieron la vuelta al marcador.

Ahora, los ‘Cardenales’ y Hugo ya tendrán que enfocarse en lo que será el segundo semestre y pensar en reforzarse para 2026, ya que deberán disputar la Conmebol Libertadores en la fase de grupos y trabajar para conseguirla y así sumar este trofeo a su amplio palmares.

