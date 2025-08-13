El partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Atlético Nacional y Sao Paulo finalizó en un empate sin goles, conforme se desarrolló en el estadio Atanasio Girardot. Fue un encuentro cargado de tensión, tanto dentro como fuera del campo, alimentada por la ‘Torcida’, cuyo fervor contribuyó a una pelea entre hinchas de ambos equipos.

Las perturbaciones en las gradas, reportadas por El Tiempo, surgieron a raíz de las provocaciones de un hincha de Sao Paulo, que originó la trifulca frente a los seguidores de Nacional, desatando intercambios recíprocos de golpes y patadas. Esta situación necesitó de la intervención policial que terminó con la detención del instigador brasileño.

En términos deportivos, el duelo resultó ser muy intenso. Nacional se mostró superior, enfrascado en una batalla táctica con Sao Paulo dirigido por su entrenador argentino, Hernán Crespo. A pesar de la evidente superioridad de Nacional en posesión del balón y generación de oportunidades, la resistencia de Sao Paulo logró empatar el juego, dejando la serie abierta para el siguiente partido en el estadio Morumbi.

Los momentos más polémicos del encuentro estuvieron en los pies de Edwin Cardona, quizás lo más negativo del partido. Según la crónica, el centrocampista de Nacional falló dos penales decisivos para su equipo. El primero, ejecutado de forma ineficaz, terminó lejos de la portería en el minuto 13, mientras que Rafael, portero del Sao Paulo, logró detener el segundo en el minuto 68.

Próximamente, el segundo tiempo de esta apasionante serie se llevará a cabo en el estadio Morumbi. Ahí, Atlético Nacional y Sao Paulo se verán nuevamente las caras en busca del triunfo que les permita avanzar en la serie y enfrentarse al ganador del cruce entre Botafogo y Liga de Quito. En resumen, el encuentro tuvo dos protagonistas en igualdad de condiciones que no lograron superar el marcador. Atlético Nacional dominó el juego, sin embargo, no pudo terminar con goles debido a su falta de definición, mientras que Sao Paulo se mantuvo firme en defensa.

Según el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, este hombre, identificado como Allan Aquino de Souza, fue quien habría empezado los desmanes en la tribuna norte del Atanasio. El funcionario dio detalles de cómo se logró reconocer y lo que le pasará a este sujeto por su conducta.

“El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la Policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa, fue trasladado al CTP donde pasó la noche, y lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones. Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”, mencionó en su cuenta de X.

Algunos hinchas de Atlético Nacional y São Paulo se fueron a los golpes al terminar el partido… 😬❌ pic.twitter.com/kpHe6loyJf — Toque Sports (@ToqueSports) August 13, 2025

