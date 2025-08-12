Atlético Nacional arrancó este 12 de agosto la serie más importante del semestre, enfrenta a Sao Paulo, por la ida de los octavos de final en Copa Libertadores.
(Lea también: Nacional saldría perdiendo con multa, pese a que sus jugadores fueron agredidos en Cúcuta)
Sobre el minuto 8, Marlos Moreno remató al arco y uno de los defensas desvió el disparo con la mano. Edwin Cardona pidió la pelota, pero no pudo poner en ventaja al verde paisa.
El volante ‘verdolaga’ abrió mucho el pie y el balón salió desviado por el palo izquierdo del arco que custodia Rafael.
A continuación, video del penal que falló Edwin Cardona:
PERDEU O PÊNALTI O ATLÉTICO NACIONAL
— 𝗰𝗼𝗹𝘂𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 (@colunatricolor) August 13, 2025
Noticia en desarrollo…
