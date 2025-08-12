Y es que es muy duro armar la fiesta en casa para que la visita celebre desde la entrada. El Pascual Guerrero estaba vestido de rojo para buscar el paso a cuartos de final de la Copa Sudamericana, pero el América, comenzando el juego, hizo lo posible para que su rival tomara ventaja.

Apenas a los seis minutos de juego, América demostró que no es el mismo de la época en donde disputaba finales de torneos continentales. La ausencia de jerarquía se notó cuando Yerson Candelo anotó en propia puerta, cuando sin mayor presión cabeceó hacia el arco escarlata cuando el portero Jorge Soto salía a —aparentemente— cortar el balón.

Este es el video del autogol:

⚽️ Yerson Candelo (Gol Contra) 🇨🇴 América 0 – [1] Fluminense 🇧🇷 [Sul-Americana]

