Este lunes 11 de agosto, los seguidores de Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas más icónicos y adinerados del mundo, se vieron sorprendidos con la noticia de que finalmente se casará con Georgina Rodríguez.

El anuncio lo hizo la modelo hispano-argentina al compartir en sus redes una foto mostrando el espectacular anillo que acompañó la propuesta. “Sí quiero, en esta y en todas mis vidas”, compartió la también empresaria.

La propuesta fue íntima, rodeada de sus hijos, y marca el fin de especulaciones sobre si alguna vez se casarían. Fuentes cercanas indican que la boda podría ser una de las más lujosas de la historia, posiblemente en Portugal o Arabia, con invitados como celebridades y compañeros de equipo.

Pero lo que se robó la atención de los internautas fue el anillo con el que Cristiano Ronaldo le pidió la mano: un diamante central de gran tamaño, posiblemente de más de 20 quilates, rodeado de piedras en un diseño clásico pero extravagante.

Expertos en joyería han analizado las fotos compartidas por Georgina y, según estimaciones, el valor podría rondar los 6 millones de euros, según recoge la revista Forbes, considerando la pureza, color y talla del diamante. Es decir, algo así como unos 28.120 millones de pesos (al cambio actual).

“La pieza, con un diamante ovalado de entre 25 y 35 quilates flanqueado por piedras laterales que suman un total cercano a los 37 quilates, no solo impresiona por su tamaño, sino por su calidad impecable”, explican en el mencionado medio.

¿Cómo inició la relación de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?

Todo comenzó en 2016, en una tienda Gucci en Madrid. Georgina Rodríguez, nacida en Buenos Aires, pero criada en España, trabajaba como asistente de ventas en la lujosa boutique. Cristiano Ronaldo, entonces estrella del Real Madrid, entró en la tienda y, según ha contado la propia Georgina en entrevistas y en su serie de Netflix ‘Soy Georgina’, fue amor a primera vista.

Ronaldo, que acababa de terminar una relación de cinco años con la supermodelo rusa Irina Shayk en 2015, encontró en Georgina una pareja discreta y familiar.

Aunque al principio mantuvieron su romance en privado, los paparazzi no tardaron en captarlos juntos. En noviembre de 2016, fueron vistos en Disneyland París, disfrazados para evitar la atención, pero las fotos se filtraron.

Para enero de 2017, la pareja hizo oficial su relación al asistir juntos a la gala de los premios Fifa en Zúrich, donde Ronaldo fue galardonado como mejor jugador del mundo. Desde entonces, Georgina ha pasado de ser una desconocida a una ‘influencer’ con millones de seguidores en Instagram, donde comparte su vida lujosa, rutinas de ‘fitness’ y momentos familiares.

¿Qué familia han formado CR7 y Georgina?

La relación de Cristiano y Georgina se ha fortalecido a través de la familia. Ronaldo ya era padre de Cristiano Jr., nacido en 2010, y de una madre anónima. Con Georgina, han criado a cinco hijos: Cristiano Jr. (14 años), los mellizos Eva y Mateo (8 años), Alana Martina (6 años) y Bella Esmeralda (nacida en 2022).

Trágicamente, Bella vino al mundo junto a un mellizo varón que falleció durante el parto, un momento de profundo dolor que la pareja compartió públicamente para sensibilizar sobre la pérdida de un bebé.

Georgina ha enfatizado en múltiples ocasiones cómo la maternidad la ha transformado. “Cristiano es el mejor padre del mundo”, ha dicho. La familia ha vivido en mansiones de lujo, con aviones privados y una flota de autos deportivos, pero también han mostrado un lado más humano, como sus donaciones a causas benéficas y el apoyo mutuo en momentos difíciles, como la muerte del padre de Georgina en 2019.

