Georgina Rodríguez, española nacida en Buenos Aires (Argentina), fue la encargada de dar a conocer la feliz noticia a sus fanáticos, a través de una publicación en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de seis millones de seguidores.

La pareja de Cristiano Ronaldo publicó una foto de su mano encima de la de él, en la que luce un anillo con una exuberante piedra preciosa, del que todavía no se ha esclarecido su valor. Ella acompañó la fotografía con un mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”.

El capitán de la Selección de Portugal tomó la decisión de casarse con la madre de sus hijos, luego de 10 años de relación. La pareja oficializó su noviazgo en 2016 y, desde entonces, ha construido una familia con hijos y proyectos personales, mientras se mantienen bajo los reflectores del mundo deportivo y social.

¿Cuántos hijos ha tenido Georgina Rodríguez?

Aunque Georgina Rodríguez solo es la madre biológica de dos de los hijos de Cristiano Ronaldo (pues el otro falleció apenas nació), la española se ha encargado de criar a los menores como si fueran suyos.

A Cristiano Jr., que también es amante al fútbol, lo conoció cuando él tenía unos seis años, por lo que ha transitado con él varias etapas importantes de su vida. En la vida de Eva y Mateo, los retoños del futbolista nacidos por gestación subrogada en 2017, los crió desde bebés, mientras que a Alana Martina y Bella Esmeralda sí las dio a luz.

Rodríguez y el exfutbolista del Real Madrid vivieron uno de los momentos más difíciles en sus vidas en 2022, cuando Ángel, el mellizo de Bella Esmeralda, falleció poco después de nacer. Pese a la difícil situación, la española y el portugués se apoyaron el uno al otro y lograron vivir con esa pérdida.

