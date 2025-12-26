El ciclista colombiano Miguel Ángel López no ha tenido unos meses sencillos recientemente, pues fue devuelto de Europa por un escándalo, fichó por el Team Medellín y justo cuando estaba en su mejor momento e incluso se hablaba de que podía volver a las competencias más grandes del mundo, la Unión Ciclística Internacional confirmó una sanción de cuatro años por ‘doping’, la cual buscó apelar, pero el TAS se la rectificó.

Desde entonces el boyacense ha seguido entrenando en solitario, sabiendo que volver a Europa en 2027 no será sencillo, pero igual no se queda quieto y cada vez busca meterse en más negocios.

Es más, recientemente sorprendió porque montó un negocio que nadie esperaba y pocos deportistas habían buscado: el de las carnes.

Cuál es el nuevo negocio de Miguel Ángel López

Por medio de publicaciones en sus redes sociales, López confirmó que ahora abrió Carnicos Meat Bros, una carnicería en Sogamoso, Boyacá, en la que vende, dice él, los mejores productos para todas las personas.

Dicho local está ubicado en la carrera 11 # 8-51 en Sogamoso, en donde constantemente estará el ciclista atendiendo tanto a los clientes como a los aficionados que lo quieren conocer.

Así se mostró en las redes sociales:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Miguel Ángel López Moreno (@miguelsuperlopez)

En dichas publicaciones se presentan muchas personas que apoyan al colombiano y consideran que la sanción que le impuso la UCI es injusta e injustificada, por lo que esperan que pueda volver a competir pronto, recordando que López en su momento estuvo a la par de los mejores ciclistas del mundo.

Por qué sancionaron a Miguel Ángel López

El ciclista colombiano Miguel Ángel López, conocido como ‘Supermán’, fue sancionado con cuatro años de suspensión por la UCI, luego ser declarado culpable de una violación a las normas antidopaje.

La sanción, vigente desde julio de 2023 hasta julio de 2027, se basa en el uso y posesión de menotropina (una hormona prohibida que puede estimular la producción de testosterona), durante el periodo previo y concomitante al Giro de Italia 2022. La sustancia, normalmente usada en tratamientos de fertilidad femenina, está incluida en la lista de prohibidos de la Agencia Mundial Antidopaje.

El caso surgió de la Operación Ilex en España, una investigación sobre el doctor Marcos Maynar que involucró a la Guardia Civil, la Agencia Española Antidopaje y la Agencia Internacional de Controles (ITA). En mayo de 2024, el Tribunal Antidopaje de la UCI lo encontró responsable, decisión que fue ratificada en mayo de 2025 por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), desestimando su apelación por unanimidad.

López siempre ha negado las acusaciones y anunció que agotará todas las vías legales posibles, aunque la sanción ya es firme y marca un duro golpe a su carrera profesional.

