Miguel Ángel López continúa entrenando y a la espera de que le den luz verde para poder competir, aún más al saber que tiene varias oferta de equipos europeos.

Por lo pronto, el corredor boyacense de 29 años y quien fue tercero del Giro de Italia y la Vuelta a España en 2018, se vio obligado a frenar su gran andar sobre la bicicleta luego de ser suspendido de manera provisional por la Unión Ciclista Internacional.

“Sobre la base de una investigación realizada por la Agencia Internacional de Pruebas (ITA), que incluye pruebas obtenidas de las autoridades policiales españolas (Guardia Civil) y la Organización Española Antidopaje (CELAD) durante la investigación del Dr. Marcos Maynar, la UCI ha notificado a Miguel Ángel López sobre una posible infracción de las normas antidopaje (ADRV)”, notificó la UCI en julio pasado, en un momento brillante del corredor, quien sumaba 21 triunfos en la temporada y corriendo para el Team Medellín.

“Tras la revisión de la información y el material proporcionado por la ITA el 26 de junio y el 7 de julio de 2023, el corredor colombiano ha sido notificado de una posible infracción de las normas antidopaje por uso y posesión de una sustancia prohibida en las semanas previas al Giro de Italia 2022. La UCI ha decidido suspender provisionalmente al corredor a la espera de la decisión final”, agregó en el comunicado el máximo ente del ciclismo.

Ante la suspensión, Miguel Ángel López, que sufrió gran robo de efectivo hace meses, expresó a través de redes sociales que lucharía para demostrar su inocencia.

Ahora bien, este lunes, en entrevista con El Contraanálisis, pódcast que conduce el periodista Javier Ramírez, el polémico doctor Marcos Maynar confesó que nunca le dio ninguna sustancia dopante a ‘Supermán’ López.

“Como se dice en Colombia, me hubiera mandado al carajo si lo hubiera hecho. La primera condición que él puso siempre, de entrada, fue que nada de sustancias dopantes. ¿Cómo le voy a mandar yo a este señor algo y encima mandárselo con los registros que se hacen en el Giro, en el Tour? Sobre todo en Italia. Es absurdo”, respondió Maynar tras le pregunta si le había recetado menotropina al colombiano.

El galeno español afirmó que “el ciclismo de hoy en día está más limpio que nunca”, y también que no pondrá la mano en el fuego por nadie, pero sí por Miguel Ángel. “Porque sí se lo que tomaba. Yo sé lo fuerte que es él. Y para que a él lo hayan llevado con el gancho en el Tour de Francia o a los demás, yo no me preocuparía por tonterías como estas. Que se preocupen y que le digan a la UCI que investiguen, que están haciendo el ridículo. El entrenamiento solo no hace lo que ha hecho el ganador del Tour de Francia a velocidades de Induráin en sus cronos, comparando las estructuras de uno y de otro. Algo que no sea tecnología también hay”, finalizó Maynar.

Por el momento, y según medios europeos, equipos como Israel Premier Tech, DSM Firmenich y Jayco AlUla estarían interesados en fichar al corredor mientras se resuelve su caso.

