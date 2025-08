En la emisión de este viernes primero de agosto del programa ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez dedicó un segmento especial para abordar los recientes cambios en la emisora, destacando la salida de Antonio Casale.

Con un tono que mezcló nostalgia, respeto y entusiasmo, Vélez expresó sus sentimientos sobre estas decisiones empresariales, dejando claras su postura sobre su colega. En sus declaraciones, el periodista resaltó la profesionalidad y el talento de Casale, asegurando que su salida representa una pérdida significativa para la empresa.

“Ustedes me van a permitir un espacio muy breve para despedir a algunos compañeros que, por decisiones empresariales, tuvieron que abandonar la compañía. En el caso concreto de nuestro director Antonio Casale, que lo fue hasta el día de ayer, solo tengo respeto y reconocimiento”, indicó Vélez inicialmente.

Acto seguido, el manizaleño destacó la integridad de Casale como profesional, subrayando su capacidad y corrección en el ejercicio de su labor:

“Él es un profesional que opina a su manera, pero en definitiva siempre fue un profesional correcto. Es un hombre muy capaz. Lamento mucho que la empresa pierda un talento de estas condiciones, le deseo la mejor de las suertes y le agradezco mucho por el respeto”, agregó Carlos Antonio en el mencionado espacio.

Estas palabras reflejan no solo el aprecio personal de Vélez hacia Casale, sino también su pesar por la decisión de la empresa, que, según él, pierde a un comunicador de gran valía.

¿Qué dijo Carlos Antonio Vélez de Juan Felipe Cadavid?

En contraste con la melancolía por la salida de Casale, Vélez expresó una gran alegría por el regreso de Juan Felipe Cadavid a RCN Radio, a quien describió como un profesional talentoso y preparado para asumir un rol de liderazgo.

Para Vélez, la llegada de Cadavid representa un motivo de orgullo personal, comparándolo incluso con la satisfacción que siente un padre ante los logros de sus hijos.

“Me alegra muchísimo que vuelva Juan Felipe a su casa, porque esta ha sido la casa de Juan Felipe. Y me alegra mucho más que llegue empoderado, porque hay cosas que uno debe transmitir, eso es como la alegría que le dan a uno los hijos cuando triunfan. Y yo tengo algunos hijos, así ellos no reconozcan a su padre, profesionalmente hablando”, explicó Carlos Antonio.

Vélez no escatimó en elogios hacia Cadavid, destacando su capacidad para liderar y continuar el legado periodístico en la emisora.

“En Juan Felipe siempre he creído, con el respeto de todos los demás. Es el indicado a liderar por opinión, el legado que, de a poco, quienes por tiempo o por lógica natural, nos tendremos que ir […]. Le deseo la mejor de las suertes a Juan Felipe, que seguramente la tendrá. Capacidad le sobra”, afirmó Vélez.

Estas declaraciones muestran la confianza de Vélez en las habilidades de Cadavid y su convicción de que este regreso marca un nuevo capítulo prometedor para RCN Radio.

“Lamento la salida de algunos y lo hago de corazón, y también de corazón me encanta que los chicos que vi crecer estén en el lugar en el que están […]. Esto no es gratis, hermano, la gente cree que esto es muy fácil y no es fácil, ni sencillo”, concluyó sobre el tema.

¿Qué pasó con RCN Radio?

Desde el lunes 4 de agosto, la emisora implementará cambios significativos en su programación. De hecho, ahora todo estará cobijado bajo el nombre de La FM, que será un sistema informativo de radio hablada las veinticuatro horas.

La FM, bajo la dirección de Juan Lozano, tendrá un noticiero en la mañana, que se extenderá hasta las 11:00 a. m. Luego, comenzará un programa llamado ‘Habla con ella’, el cual será conducido y dirigido por Patricia Pardo.

En cuanto al programa de deportes, del que ya no hará parte Antonio Casale, este será de 1:00 p. m. e irá hasta las 3:00 p. m. Juan Felipe Cadavid y Eduardo Luis López estarán liderando ‘En la Jugada’, nombre del espacio.

A partir de las 3:00 p. m., iniciará el programa ‘Qué nota’, un espacio de música, la cultura y el entretenimiento. Posteriormente, a las 4:00 p. m., llegará ‘Tarde, pero llegó’, en el que estarán figuras como Eva Rey, Carlos Marín, Juan Carlos Iragorri.

Por último, a las 7:00 p. m., iniciará un noticiero que combina la franja de Noticias RCN y La FM, para luego, a las 8:00 p. m., terminar con ‘Aquí y ahora’, programa en el que estarán Maritza Aristizábal, Darcy Quinn y Fernando Quijano haciendo entrevistas y dando opinión.

