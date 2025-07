Este viernes 25 de julio, en el programa ‘Palabras Mayores’, Carlos Antonio Vélez cuestionó con vehemencia las más recientes declaraciones del técnico de Millonarios, David González, quien atribuyó la falta de fichajes a “factores externos” luego de la derrota frente a La Equidad.

Vélez calificó estas afirmaciones como una “mentira”, especialmente al tratar de justificar la no continuidad del delantero Radamel Falcao a esos supuestos factores.

“Profesor, ¿qué son factores externos? No me diga que usted va a hacer eco a esa mentira que pusieron a circular para justificar la no continuidad de Radamel Falcao. No me diga que usted va a entrar en ese juego estúpido, porque no se puede usar otro término”, aseguró inicialmente el comunicador.

Vélez desmintió la versión que circulaba en redes sociales, según la cual Falcao habría decidido irse debido a las críticas recibidas, todas las cuales el periodista consideró “justas”. En este sentido, criticó el comunicado oficial de Millonarios sobre la salida del jugador:

“Se vendió que por las críticas que se le habían hecho, justas todas, el jugador dijo ‘mejor me voy’. Millonarios despidió al jugador con un simplón comunicado, que era para sentarse a llorar. Quedó en el ambiente que no continuaba porque se le había criticado”, agregó en el mismo espacio.

Acá, las palabras de Carlos Antonio Vélez:

"Falcao se va de Millonarios porque no le ofrecieron siquiera lo que se venía ganando, es un tema de plata, Millonarios entendió que después de dos temporadas de fracasos y de pagar millonadas decidió decirle a Falcao que no": Carlos Antonio Vélez. #PlanetaFútbol 🪐⚽ pic.twitter.com/6iAsfM0A9P — Win Sports (@WinSportsTV) July 25, 2025

Vélez fue categórico al señalar que la verdadera razón de la partida de Falcao fue económica. Según él, le ofrecieron una rebaja de más de la mitad de su salario.

“Falcao se va porque Millonarios no le ofreció siquiera lo que se venía ganando. Es un tema de plata. Eso no es besito al escudo, ni de amor por el equipo, es un tema de billete […]. Millonarios le dijo ‘no le puedo pagar toda esa plata que le estaba pagando. Queremos que se quede, pero le vamos a pagar el 30 %’… Saben qué, voy a ser generoso, el 50 %, porque sé que fue el 30”, explicó el periodista.

Carlos Antonio Vélez también acusó al club de buscar un “cabeza de turco” para desviar la atención del problema real.

“De un lado bajaron los precios, y del otro lado no aceptaron la rebaja. Entonces tocaba buscar un cabeza de turco, el tonto en el camino… Entonces salieron esas estupideces que se tiraron en redes de que ‘como se le critica tanto’ […]. Profe, eso no es verdad”, concluyó al respecto en el programa deportivo.

