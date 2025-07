El inicio de temporada de Millonarios no fue lo que los hinchas esperaban, pues pese a que sometió en varios momentos del partido a La Equidad, su rival fue eficiente y con una opción clara se llevó el resultado y los tres puntos.

(Ver también: Inaudita razón de por qué Dimayor aplazaría tres juegos en fecha 2: Millonarios y Cali, afectados)

Eso dejó muy aburridos a los aficionados del cuadro ‘Embajador’, ya que el juego no fue el más vistoso y de hecho se vio hasta un poco de desespero finalizando el encuentro.

Sin embargo, para el técnico David González la situación no fue tan grave, ya que es apenas el primer partido de la temporada y por momentos, dijo él, se vio un gran nivel que lo mantiene tranquilo.

Lee También

Es más, en la rueda de prensa posterior al compromiso, el técnico calmó los ánimos y se comprometió a quedar campeón, sea como sea.

“Yo me comprometo a ser campeón, no existe otra cosa. Traiga lo que traiga no existe otra cosa. Los refuerzos que han llegado estoy contento con ellos. Para nadie es un secreto que hubo muchas posibilidades de algunos otros jugadores, por razones, incluso extrafutbolísticas, no se pudieron dar, pero tenemos el material humano para poder pelear y cumplir con ese objetivo”, dijo González.