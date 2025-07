Las sorpresas en el fútbol colombiano no paran y una situación que parecería inesperada tiene en vilo a miles de seguidores de seis equipos, dos de ellos, denominados tradicionales en el país.

La llegada de una conmemoración patria se convertiría en un problema más que inaudito para tres de los partidos, en un caso que se divulgó pronto por medio de las redes sociales.

¿Qué pasó con partidos de Millonarios y Cali en fecha 2 de Liga Betplay?

Los partidos Envigado vs. Deportivo Cali, Fortaleza vs. Once Caldas y Millonarios vs. Pasto, previstos para el domingo 20 de julio, serían aplazados, según Pipe Sierra.

El impensado problema tiene una explicación sobre la que la División Mayor del Fútbol Colombiano ya había sido informada, pero que ha provocado un cruce que ahora deja la inusual situación.

“Policía Nacional confirma que el 5 de julio avisaron de la situación y la implicación. Dimayor dice que hasta el 14 de julio avisaron. A esta hora analiza si jugar a puerta cerrada o aplazar”, concluyó Sierra.

Millonarios no debutó todavía porque en la fecha pasada su juego fue aplazado, por lo que todavía existe la expectativa de ver el nuevo modelo del equipo dirigido por David González.

Por su parte, Deportivo Cali demandó a Junior por el primer partido del torneo actual, por lo que este eventual aplazamiento se convertiría en un nuevo tema para hacerle seguimiento.

Esta fue la publicación con la información acerca de la eventual complicación que se presentaría de cara a la segunda fecha del fútbol profesional colombiano en tres de los escenarios:

🚨 Primer problema en el calendario: DIMAYOR programó 3 partidos el 20 de julio y corren riesgo porque las autoridades locales tendrán que atender el desfile y la instalación del congreso 🇨🇴 👀 Policía Nacional confirma que el 5 de julio avisaron de la situación y la… pic.twitter.com/B4rOtDonzA — Pipe Sierra (@PSierraR) July 16, 2025

Calendario en fecha 2 de Liga Betplay 2025-2

La Fecha 2 de la Liga BetPlay Dimayor 2025-2 se jugará entre el viernes 18 y el domingo 20 de julio de 2025, con un partido aplazado. Este es el calendario detallado, hasta el 16 de julio de 2025.

Viernes 18 de julio

Unión Magdalena vs. Llaneros – 6:00 p.m.

– 6:00 p.m. Deportes Tolima vs. Santa Fe – 8:10 p.m.

Sábado 19 de julio

Águilas Doradas vs. Junior – 2:00 p.m.

– 2:00 p.m. Alianza F.C. vs. Deportivo Pereira – 4:10 p.m.

– 4:10 p.m. Atlético Nacional vs. La Equidad – 6:20 p.m.

– 6:20 p.m. Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín – 8:30 p.m.

Domingo 20 de julio

Envigado F.C. vs. Deportivo Cali – 3:00 p.m.

– 3:00 p.m. Fortaleza CEIF vs. Once Caldas – 5:15 p.m.

– 5:15 p.m. Millonarios vs. Deportivo Pasto – 7:30 p.m.

Partido aplazado

América de Cali vs. Atlético Bucaramanga (Aplazado debido a competencias Conmebol)

Este calendario corresponde a la segunda temporada de la Liga BetPlay en 2025, que inició el 11 de julio y está prevista para culminar el 14 de diciembre de 2025.

¿Quién es Pipe Sierra?

Pipe Sierra es un reconocido periodista deportivo colombiano, ampliamente conocido por su especialización y credibilidad en el mercado de fichajes de fútbol, tanto a nivel nacional como internacional. Se le considera una de las fuentes más fiables para obtener información sobre los traspasos de futbolistas, especialmente los colombianos.

Con una sólida trayectoria, Pipe Sierra ha trabajado en medios de comunicación de gran relevancia como W Radio y Win Sports. Su agilidad para conseguir y verificar primicias sobre movimientos de jugadores le ha permitido ser citado incluso por medios internacionales de renombre como The Times, Sky Sports, y BBC World Service.

Además de su trabajo en medios tradicionales, Pipe Sierra ha construido una fuerte presencia en plataformas digitales, especialmente en Twitter (ahora X) y TikTok, donde cuenta con una gran comunidad de seguidores interesados en sus exclusivas.

Después de su salida de Win Sports, ha consolidado su carrera como periodista independiente, desarrollando su propio medio de comunicación digital y ofreciendo análisis detallados sobre el mundo del fútbol.

