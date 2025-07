Dos semanas después de que Santa Fe se coronara campeón al vencer al DIM en la gran final del primer semestre, las emociones del fútbol criollo ya volvieron a andar y se disputó la primera jornada en los estadios del país.

Nacional empezó pisando fuerte y se impuso ante Once Caldas, por 3-1, en uno de los partidos más importantes de la jornada.

Para Cali no fue el más dulce arranque del campeonato, pues cayó ante el Junior por 2-0 y el estreno de Alberto Gamero no fue el más auspicioso. Tampoco lo fue para el América, que pese a contar con varias opciones claras de gol no pudo pasar del empate 0-0 ante Llaneros, en Villavicencio.

Por su parte, Independiente Santa Fe no pudo iniciar con victoria su defensa del título y pese a estar arriba en el marcador 2-0, se dejó empatar del Pereira y cedió unidades importantes, en su visita a la capital risaraldense.

Cómo quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2025-II

A falta del partido entre Millonarios y Unión Magdalena, aplazado ante la imposibilidad de usar el estadio El Campín, así quedó la tabla de ubicaciones:

