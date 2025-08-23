Las autoridades que trabajan en la búsqueda de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down desaparecida desde el pasado 12 de agosto en Cajicá, reportaron un macabro hallazgo en las últimas horas: un cuerpo desmembrado fue encontrado en la zona donde avanzan los operativos.

A pesar de que se especulaba que podrían ser de la menor, el CTI de la Fiscalía confirmó que los restos, dos brazos y dos piernas, corresponden a un hombre adulto, descartando de inmediato que se tratara de caso de la niña. Los fragmentos fueron trasladados a Medicina Legal para establecer su identidad y determinar las causas de la muerte.

El hallazgo causó conmoción en la comunidad y aumentó la expectativa sobre el paradero de Valeria, cuyo rastro se perdió en inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, en la vereda Canelón. La menor fue vista por última vez jugando cerca del cerco de plantas que rodea el colegio, pero no regresó a su salón después del descanso.

En paralelo, la búsqueda de Valeria se mantiene activa. La Policía y la Fiscalía continúan los operativos en Cajicá y municipios aledaños, mientras Interpol emitió una circular amarilla por la posibilidad de que la niña haya sido sacada del país. Además, se mantiene una recompensa de hasta 70 millones de pesos para quien brinde información que permita dar con su paradero.

Ante los rumores y especulaciones que circulan en redes sociales, Manuel Afanador, padre de la menor, pidió respeto y empatía:

“Esas teorías solo hieren a nuestra familia y desvían la atención de lo realmente importante: encontrar a Valeria”.

Por ahora, las autoridades manejan dos investigaciones paralelas: una para esclarecer a quién pertenecen los restos hallados y otra para localizar a la menor desaparecida.

