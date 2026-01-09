Una denuncia que sacude a Choachí, en Cundinamarca, tiene bajo la lupa a la Policía del municipio después de que Manuel Sebastián Guerra, un hombre de 32 años, resultara herido con quemaduras de tercer grado dentro de una celda de la estación.

El caso, ocurrido el primero de enero, mantiene al joven en estado crítico y ha desatado fuertes cuestionamientos de parte de su familia sobre el actuar de los uniformados.

Guerra permanece desde hace ocho días en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, tras ser sometido a varias cirugías por la gravedad de las lesiones.

Un joven resultó con graves quemaduras en su cuerpo tras, según la Policía, un presunto incendio dentro de la celda en la que se encontraba detenido en la estación de Choachí, en Cundinamarca. Los detalles en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/bZMTZjrVmE — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 9, 2026

La versión oficial entregada por el Departamento de Policía Cundinamarca señala que Guerra fue detenido después de que uniformados intervineran en una riña familiar con su hermano en Choachí. Tras su captura, habría sido trasladado a la estación para ser dejado a disposición de la autoridad competente.

Sin embargo, lo que ocurrió después se ha convertido en el centro de la polémica. Según la institución, “la conflagración se habría originado al interior de la celda donde el ciudadano se encontraba solo”. En otras palabras, la Policía sostiene que las llamas surgieron espontáneamente dentro del calabozo sin que hubiera más detenidos presentes.

Según la madre del detenido, cuando él empezó a pedir ayuda los uniformados respondieron que no encontraban las llaves de la celda. Además, la mujer señaló que no entiende cómo su hijo pudo haber iniciado el incendio si al ingresar les retiran todos los elementos que llevan consigo.

Ante el cruce de versiones, la Policía anunció la apertura de investigaciones disciplinarias y penales para determinar qué provocó el incendio dentro de las instalaciones oficiales.

