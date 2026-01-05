El proceso judicial que cursa en Estados Unidos contra Nicolás Maduro ha despertado interrogantes sobre la eventual condena que podría enfrentar el mandatario venezolano en caso de ser hallado culpable. El juicio se adelanta en un tribunal de Nueva York y está relacionado con graves señalamientos, entre ellos cargos por narcotráfico y terrorismo, delitos que en la legislación estadounidense contemplan las penas más severas del sistema penal federal.

Sobre este escenario se refirió James Shedd, exagente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA), en declaraciones entregadas a Caracol Radio. El exfuncionario explicó que, de comprobarse la responsabilidad penal de Maduro, la sanción no sería de pocos años. Según indicó, la condena podría ser de cadena perpetua, teniendo en cuenta la gravedad de los delitos por los que es investigado en Estados Unidos.

“Cadena perpetua. Cadena perpetua en la peor prisión imaginable que ha sido más que una vez garantizada bajo las normas de la Corte Suprema como sí puede existir, y esa está en Colorado, esa es la prisión de máxima seguridad, ahí es donde van los peores criminales”, afirmó Shedd en su diálogo con ese medio de comunicación, al detallar el tipo de centro carcelario al que eventualmente sería enviado el líder chavista.

De acuerdo con lo señalado por el exagente, la prisión ADX Florence a la que aludió corresponde a un complejo de máxima seguridad ubicado en el estado de Colorado, conocido por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del país. Esta sería, según su explicación, la pena a la que podría ser sometido Nicolás Maduro si el tribunal de Nueva York lo declara culpable dentro del proceso judicial que actualmente se adelanta en su contra.

¿De qué delitos es acusado Nicolás Maduro?

Un proceso judicial que se adelanta este lunes 5 de enero en una corte federal de Nueva York tiene como eje a Nicolás Maduro, señalado en un expediente que, según la acusación, podría definir su situación jurídica en Estados Unidos. De acuerdo con la información conocida del caso, el líder del régimen venezolano fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas y posteriormente vinculado al proceso que ahora avanza en territorio estadounidense.

La audiencia hace parte de una investigación que se viene siguiendo desde hace varios años y que fue asumida por fiscales federales, quienes buscan establecer responsabilidades penales por presuntas actividades ilegales relacionadas con narcotráfico y crimen organizado. El juicio, que apenas entra en una fase clave, permitirá a la corte evaluar las pruebas presentadas por la Fiscalía y escuchar los argumentos de la defensa, antes de tomar decisiones que podrían marcar el futuro judicial del dirigente venezolano.

Según los documentos judiciales y la acusación presentada ante la corte de Nueva York, Nicolás Maduro enfrenta varios cargos específicos, todos relacionados con delitos federales de alta gravedad en Estados Unidos. Las autoridades señalan que estos hechos estarían vinculados a operaciones de narcotráfico a gran escala y al uso de estructuras armadas para su ejecución. Los delitos por los que es acusado son los siguientes:

Narcoterrorismo.

Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos.

Uso y posesión de armas de guerra en relación con narcotráfico.

Conspiración para poseer armas de guerra.

Dirección de una empresa criminal transnacional.

