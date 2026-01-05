Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya cuentan con equipos legales para enfrentar el proceso judicial que se les sigue en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y terrorismo internacional.

Sigue a PULZO en Discover

Ambos comparecen ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, luego de su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Maduro eligió como abogado defensor a Barry J. Pollack, un reconocido penalista con más de 30 años de experiencia y sede en Washington D. C. Pollack trabaja en la firma Harris St. Laurent & Wechsler LLP y ha participado en casos de alto perfil.

Su mayor notoriedad proviene de haber representado a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y de haber negociado el acuerdo judicial que permitió su liberación en 2024, detalla Bloomberg.

Lee También

También logró absoluciones y anulaciones de condenas en casos complejos, incluidos fraudes financieros y un proceso por doble homicidio que derivó en una millonaria compensación civil, agregó ese medio.

Por su parte, Cilia Flores designó como defensor a Mark E. Donnelly, abogado con base en Houston y socio de Parker Sanchez & Donnelly PLLC.

Donnelly cuenta con más de 100 juicios con jurado y una extensa trayectoria como fiscal y funcionario del Departamento de Justicia de EE. UU., donde investigó delitos de corrupción, fraude y crimen organizado.

Ambos enfrentan cargos por conspiración narcoterrorista, importación de cocaína y delitos con armas. La defensa evalúa cuestionar la jurisdicción y alegar inmunidad soberana.

¿Cuántos hijos tiene Nicolás Maduro?

El único hijo biológico de Maduro es Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, nacido en 1990 del matrimonio con Adriana Guerra. Economista de formación, siguió una trayectoria política alineada con el chavismo desde joven y actualmente es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Aunque no ha ocupado cargos ejecutivos de alto nivel, ha sido una figura visible dentro del oficialismo.

Tras la captura de su padre, fue el único hijo que se pronunció públicamente, denunciando lo que calificó como un ataque de Estados Unidos para apropiarse de los recursos estratégicos de Venezuela.

Además, Maduro es padrastro de tres hijos de su esposa Cilia Flores: Walter Jacob, Yosser y Yoswal Gavidia Flores. Walter Jacob es juez penal en Caracas; Yosser estudió Derecho y Yoswal Comunicación Social.

Dos de ellos han sido señalados en distintos momentos por presuntos hechos de corrupción y vínculos con actividades ilícitas, mientras el tercero ha mantenido un perfil más discreto.

¿Cómo fue el arresto de Nicolás Maduro?

La operación secreta denominada “Resolución Absoluta” fue una incursión militar de alto nivel ejecutada por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en Caracas durante la madrugada del 3 de enero de 2026.

Según el relato oficial, fuerzas especiales estadounidenses irrumpieron a la 1:01 a. m. en la residencia fuertemente custodiada donde ambos dormían, tras meses de planificación y trabajo de inteligencia.

El operativo contó con apoyo aéreo masivo, incluidos helicópteros y aviones de combate, que neutralizaron objetivos militares venezolanos y garantizaron el control del espacio aéreo.

Donald Trump aseguró que la misión se desarrolló con precisión y rapidez, impidiendo que Maduro alcanzara un “lugar seguro” de acero dentro de la vivienda.

La operación, que duró menos de 30 minutos, fue pospuesta varios días por condiciones climáticas y se ejecutó cuando se consideró que el factor sorpresa era máximo.

Participaron agencias como la CIA, la DEA y la NGA, con información detallada sobre la rutina del mandatario venezolano y apoyo de una fuente interna del gobierno, según The New York Times.

Tras rendirse sin resistencia significativa, Maduro y Flores fueron trasladados a un buque de guerra, luego a Guantánamo y finalmente a Nueva York. Allí enfrentan cargos por conspiración narcoterrorista, narcotráfico y delitos relacionados con armas, en un proceso que marca un hecho sin precedentes en la política regional.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.