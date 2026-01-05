Este lunes, dos días después de su captura, Nicolás Maduro se presenta frente a las autoridades para comparecer judicialmente por, mínimo, 3 delitos. El líder del régimen venezolano fue capturado en una de las edificaciones de Venezuela en las que creía estar resguardado, lo que, para diferentes analistas, ha sido una captura ilegal.

Pero a la justicia de Estados Unidos eso no le importa y se prepara para uno de los hechos judiciales más importantes desde que Donald Trump es presidente, incluso por encima de su propia causa judicial, cuando estaba en la campaña electoral.

Nicolás Maduro se presentará ante Alvin Hellerstein, un juez de 92 años que estará a cargo del proceso y que tiene una larga trayectoria judicial.

Durante la mañana de este 5 de enero, a Maduro lo movilizaron desde el centro de detención en el que estuvo dos días para el complejo judicial en el que se sentará en el banquillo de los acusados. Esta fue la primera vez que se le vio vestido con el traje de preso, que no fue el icónico traje naranja.

Estos son todos los detalles que se van conociendo del juicio:

1:10 p.m2026-01-05T13:10:25-05:00 ID: lvsdh Periodista de Telemundo da más detalles de la audiencia Según cuenta Rogelio Mora, uno de los momentos más tensionantes de la audiencia fue cuando el líder del régimen venezolano dijo: “Soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, prisionero de guerra, secuestrado en una acción militar de los Estados Unidos y me acojo a los Tratados de Ginebra”. Frente a esa aseveración, el juez le pidió que solo respondiera si él era Nicolás Maduro y ahí fue cuando dijo que sí, y que además era el presidente de Venezuela.

1:05 p.m2026-01-05T13:05:28-05:00 ID: eawbb Periodista de Telemundo cuenta detalles de qué pasó Rogelio Mora contó que, una vez más, Nicolás Maduro volvió a decir “happy New Year” y miró a todas las personas que estaban presentes en la sala.

12:33 a.m2026-01-05T12:33:25-05:00 ID: aawca Abogados dicen que imputados necesitan atención médica El abogado de Nicolás Maduro aseguró que él tiene varios antecedentes médicos que necesitan cuidado, mientras que Cilia Flores aseguró que tenía algunas heridas que necesitaran atención.

12:28 a.m2026-01-05T12:28:02-05:00 ID: petps Cilia Flores también se declaró no culpable La pareja de Nicolás Maduro, también acusada de varios delitos por parte de Estados Unidos, también se declaró no culpable.

12:27 a.m2026-01-05T12:27:00-05:00 ID: cisa Nicolás Maduro bajó la cabeza con tristeza Según Telemundo, que tiene acceso a lo que sucede en el juicio, el líder del régimen bajó la cabeza levemente cuando le leyeron los delitos de los que se le acusa a su pareja Cilia Flores.

12:25 a.m2026-01-05T12:25:51-05:00 ID: hxcvo Nicolás Maduro se declaró no culpable Ante los delitos de narcotráfico y otros conexos de los que se le acusa, Nicolás Maduro se declaró no culpable y señaló que era “un hombre decente”.

12:24 a.m2026-01-05T12:24:40-05:00 ID: ysoad Primeras palabras de Nicolás Maduro El líder del régimen, en su presentación frente a las autoridades judiciales, señaló que él era el presidente de Venezuela, una actitud retante frente a lo que se ha visto en los últimos años.

De qué delitos es acusado Nicolás Maduro

En Estados Unidos, Nicolás Maduro es acusado formalmente de varios delitos federales de mucha gravedad, acciones en acusaciones —también conocidos como indictmens— presentadas ante la Corte del Distrito de Nueva York y otras instancias federales.

Estos son los delitos de los que se le acusan:

Narcoterrorismo: Estados Unidos acusa a Maduro de liderar y participar durante más de dos década en una conspiración de narcoterrorismo, utilizando el Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de drogas y apoyar a organizaciones criminales y terroristas.

Estados Unidos acusa a Maduro de liderar y participar durante más de dos década en una conspiración de narcoterrorismo, utilizando el Estado venezolano para facilitar el tráfico internacional de drogas y apoyar a organizaciones criminales y terroristas. Conspiración para importar cocaína a Estados Unidos: Maduro es acusado de conspirar para fabricar, distribuir y exportar cocaína, con pleno conocimiento de que el destino final era territorio estadounidense.

Maduro es acusado de conspirar para fabricar, distribuir y exportar cocaína, con pleno conocimiento de que el destino final era territorio estadounidense. Uso y posesión de armas de guerra en relación con narcotráfico: la acusación sostiene que Maduro autorizó, facilitó y coordinó el uso de armas de guerra para proteger las rutas del narcotráfico.

la acusación sostiene que Maduro autorizó, facilitó y coordinó el uso de armas de guerra para proteger las rutas del narcotráfico. Conspiración para poseer armas de guerra: no solo uso directo, sino conspiración criminal para poseer y poner a disposición armamento militar, ligado a delitos de narcotráfico y terrorismo.

no solo uso directo, sino conspiración criminal para poseer y poner a disposición armamento militar, ligado a delitos de narcotráfico y terrorismo. Dirección de una empresa criminal transnacional: el Departamento de Justicia describe al régimen de Maduro como una empresa criminal transnacional, conocida como el “Cartel de los Soles”, integrada por altos mandos militares y políticos.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.