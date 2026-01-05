El escenario es ahora una sala del tribunal federal en Manhattan donde este lunes 5 de enero de 2026, Nicolás Maduro, el capturado líder del régimen de Venezuela, comparecerá a las 12:00 horas antel el juez de distrito Alvin Kenneth Hellerstein. El señalado dictador enfrentará inicialmente cargos por narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a la ciudad estadounidense en un avión militar después de ser arrestados en una operación que incluyó ataques aéreos. A su llegada, fueron llevados a las instalaciones de la DEA y luego al Centro de Detención Metropolitano (MDC), una prisión federal de alta seguridad en Brooklyn. Este lunes, se dará la lectura formal de los cargos, la verificación de identidad, la asignación de defensa legal y las decisiones preliminares, tales como la prisión preventiva y el calendario procesal.

El juez a cargo del caso es Alvin Hellerstein, un magistrado con vasta experiencia en casos de alto impacto político y mediático, nombrado en 1998 por Bill Clinton y juez senior desde 2011. En múltiples ocasiones, ha presidido litigios sensibles y controvertidos como las demandas por los atentados del 11-S, el caso Weinstein en el contexto de #MeToo, y el juicio por el famoso póster “Hope” de Barack Obama. Hellerstein dirige actualmente el proceso judicial contra Hugo ‘el Pollo’ Carvajal, exjefe de inteligencia militar venezolano extraditado en 2023 por narcotráfico y delitos con armas, como informó Blu Radio.

El caso contra Maduro se tramitará en el Distrito Sur de Nueva York, conocido por su especialización en narcotráfico, crimen organizado y terrorismo. Bajo la fiscalía de Jay Clayton, exabogado de Trump, y según fuentes judiciales, esta audiencia es solo el principio de un proceso largo y complejo que eventualmente podría llevar a Maduro a cumplir cadena perpetua en tierras estadounidenses, dado el nivel de gravedad de los delitos de los que se le acusa.

Mariana Atencio, periodista venezolana, también reveló detalles en su cuenta de Instagram sobre el proceso judicial contra Maduro. En primer lugar, aseguró que esto podría demorarse hasta un año, cuando el abogado del líder del régimen asuma toda su defensa y se empape de toda la situación. También, aseguró que pasará este tiempo en una centro de reclusión en “terribles condiciones”, aunque tiene la posibilidad de que sea calificado como un preso especial, como ocurrió con Manuel Antonio Noriega.

Es especialmente significativo que este juicio se basa en acusaciones presentadas en 2020 por el Departamento de Justicia de EE.UU., en el marco de la Operación Orión de la DEA, que investiga activamente el tráfico internacional de drogas, fundamentando su acusación, entre otros, en vínculos de Maduro con el ‘Cartel de los Soles’, una red criminal dentro de las Fuerzas Armadas venezolanas.

