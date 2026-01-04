La captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses sigue sacudiendo la geopolítica de alcance mundial. China, como gran potencia, exigió públicamente a Estados Unidos la liberación inmediata del líder del régimen venezolano.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cómo es la prisión en la que estará Nicolás Maduro en EE. UU.; han pasado peligrosos delincuentes)

En un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino instó a Washington a garantizar la seguridad personal de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y a desistir de cualquier intento de derrocar al gobierno venezolano. Para Pekín, la operación ejecutada en Caracas constituye una “clara violación del derecho internacional”.

El pronunciamiento marca un nuevo punto de tensión en un escenario ya explosivo, en el que Estados Unidos sostiene que actuó bajo cargos de narcoterrorismo, mientras aliados y adversarios miden el alcance real del golpe político y militar.

Lee También

China acusa a EE. UU. de violar normas internacionales

Según la cancillería china, la operación estadounidense no solo quebranta la soberanía venezolana, sino que también pone en riesgo la estabilidad regional. En su declaración, Pekín fue enfático al exigir que Estados Unidos libere inmediatamente a Maduro y abandone cualquier acción orientada a forzar un cambio de gobierno.

(Vea también: Revelan la primera foto oficial de Nicolás Maduro, esposado, y en poder de Estados Unidos)

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, señaló el comunicado oficial.

La reacción china se produce luego de que Washington confirmara la captura del líder venezolano tras una operación que, según autoridades estadounidenses, se enmarcó en una acción de seguridad y justicia internacional.

Caída de Nicolás Maduro: nuevo pulso geopolítico

El pronunciamiento de China evidencia que la caída de Maduro trasciende el plano venezolano y se convierte en un nuevo foco de disputa entre potencias. Mientras Estados Unidos defiende la operación como un golpe contra el narcoterrorismo, Pekín la presenta como un precedente peligroso para el orden internacional.

La advertencia china llega en un momento clave, cuando Venezuela entra en una etapa de incertidumbre política y la comunidad internacional observa con atención los pasos que dará Washington frente a una eventual transición. El Trump mismo dejó ver que el asunto va por el lado del petróleo.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.