En Venezuela hay una tensa calma debido a lo que ocurrió hace unas horas en Caracas, pues en la madrugada de este sábado, 3 de enero, el ejército de Estados Unidos se metió, bombardeó unas zonas específicas y luego capturó al líder del régimen Nicolás Maduro.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Nicolás Maduro ya está en Estados Unidos: primeras imágenes del líder del régimen en Nueva York)

De hecho, hay que destacar que los ataques no fueron a toda la ciudad, sino específicamente las siguientes zonas:

Fuerte Tiuna (la mayor instalación militar del país, sede del Ministerio de Defensa, en Caracas).

Base aérea La Carlota (principal base aérea dentro de Caracas).

Base aérea El Libertador (Palo Negro, en Aragua).

Sin embargo, como toda la atención se fue con la captura de Nicolás Maduro y los detalles del operativo liderado por Donald Trump, hasta ahora no se conocían las cifras que dejó este ataque, las cuales igual son lamentables e importantes.

Según comentó la periodista Beatriz Adrián, de Noticias Caracol, hay múltiples fallecidos y heridos por los bombardeos, en su mayoría militares venezolanos.

“El New York Times ha reportado que, según un funcionario, hay 40 personas fallecidas y Médicos Unidos de Venezuela habla de 90 heridos que están distribuidos en dos hospitales militares. Principalmente se trataría de militares venezolanos las personas heridas y que están siendo atendidas en estos centros de salud”, dijo la periodista en Noticias Caracol.

En cambio, por el lado de Estados Unidos las cifras fueron mucho más amigables, ya que tal como contó Donald Trump en la rueda de prensa desde Florida, tan solo dos militares resultaron heridos más allá de que hubo mucho fuego cruzado, pero nada de gravedad, por lo que catalogó la operación como un éxito contundente.

(Ver también: Periodista de Noticias Caracol pasó duro momento en frontera con Venezuela: “Algo preocupante”)

Por lo pronto, queda ver cómo serán los próximos días en Venezuela, ya que Estados Unidos dijo que tenía el control del país, pero la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, desmintió eso y aseguró que no pretenden ser colonia de nadie.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.