En el corazón industrial de Brooklyn, Nueva York, se erige el Metropolitan Detention Center (MDC), una prisión federal que ha ganado notoriedad por albergar a algunos de los criminales más infames del mundo.

Este centro de detención administrativa, operado por la Oficina Federal de Prisiones (BOP), será el lugar donde Nicolás Maduro, el exlíder del régimen venezolano capturado recientemente y extraditado a Estados Unidos, enfrentará su juicio por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas destructivas.

Maduro, quien aterrizó en Nueva York el 3 de enero de 2026 tras una operación militar estadounidense, se une a una lista de reclusos de alto perfil en esta instalación conocida por sus condiciones extremas y su historia turbulenta.

El MDC Brooklyn, inaugurado en 1994, es un complejo de varios pisos ubicado en el ‘waterfront’ de Sunset Park, con capacidad para aproximadamente 1.200 detenidos, aunque ha llegado a superar los 1.600 en picos de hacinamiento.

La prisión no es un centro penitenciario tradicional de largo plazo, sino principalmente para reos en espera de juicio o sentenciados a cortas penas, incluyendo hombres y mujeres de todos los niveles de seguridad. Sus instalaciones incluyen celdas individuales o compartidas, áreas recreativas limitadas al aire libre y unidades especiales para aislamiento.

Sin embargo, el centro ha sido criticado repetidamente por sus deficiencias estructurales, como cortes de energía, falta de calefacción en inviernos rigurosos y problemas de salubridad que han llevado a demandas por condiciones “bárbaras” e inhumanas.

En términos de seguridad, el MDC opera bajo protocolos estrictos de nivel administrativo alto, con vigilancia constante mediante cámaras, guardias armados y medidas de contención para prevenir fugas o violencia interna.

A pesar de ello, la prisión ha registrado incidentes graves, incluyendo asaltos, muertes y corrupción entre el personal, como el caso de 25 reclusos y un ex guardia acusados de asalto en 2025. Abogados y antiguos detenidos describen el ambiente como opresivo, con aislamiento prolongado que “rompe” psicológicamente a los reos, y un historial de negligencia que ha provocado protestas y reformas parciales por parte del Departamento de Justicia.

Entre los delincuentes reconocidos que han pasado por sus celdas figuran figuras como Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el narcotraficante mexicano extraditado y sentenciado a cadena perpetua; Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein; R. Kelly, el cantante condenado por abuso; Martin Shkreli, el ‘Pharma Bro’ por fraude; Sam Bankman-Fried, fundador de FTX por estafa cripto; y más recientemente, Sean ‘Diddy’ Combs, acusado de tráfico sexual, así como raperos como Tekashi 6ix9ine y Fetty Wap. Incluso el activista Al Sharpton cumplió una breve pena allí. Estos nombres destacan cómo el MDC se ha convertido en un “hogar temporal” para acusados de crímenes globales, desde narcotráfico hasta fraudes millonarios.

Para Maduro, quien enfrenta una posible condena de hasta 40 años, el MDC representa no solo un cambio drástico de su vida palaciega en Caracas, sino un entorno de incertidumbre legal y física.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.