Con el paso de los minutos han salido a la luz las primeras imágenes de Nicolás Maduro en Estados Unidos, luego de ser capturado en la madrugada de este 3 de enero en Caracas.

Cuando el avión aterrizó en Nueva York, al líder del régimen se le vio caminando con dificultad, además de tener una vestimenta diferente a la que tenía en la fotografía que mostró Donald Trump en la mañana.

En ese video bajando del avión, Maduro viste un saco azul, gorro y unas sandalias, mientras habla con varios agentes de la DEA y el FBI que lo rodean. Este es el video en cuestión:

First images of Nicolás Maduro getting off the plane at Stewart Air National Guard Base, after being captured by US forces. He was then transferred to the DEA office in Manhattan to capture his biometric data. Will be presented before a judge next week. pic.twitter.com/MUp2Qrl5wo — César Báez (@cesarbaezc) January 4, 2026

Además, cuando llegó a las oficinas de la DEA en Nueva York, antes de entrar a la Prisión Federal de Brooklyn, de nuevo se ve a Maduro caminando acompañado de varios agentes, pero sorprende su actitud amable, ya que va saludando a todos en inglés e incluso suelta un “Happy new year”, refiriéndose a la época del año.

#URGENTE | Primeras imágenes de Nicolás Maduro en suelo estadounidense, detenido por la DEA. Entra deseando “Happy new year!”. pic.twitter.com/P4yndELOzH — Orlando Avendaño (@OrlvndoA) January 4, 2026

Esto ha despertado toda clase de comentarios en las redes sociales, tanto de personas que se lo toman con humor como de otras que aseguran que solo está buscando que lo traten bien porque sabe lo que se le viene encima.

Y es que cabe destacar que Maduro fue capturado porque es considerado por Estados Unidos como un narcoterrorista y por eso mismo es que estaba ofreciendo una multimillonaria recompensa de 50 millones de dólares a quien diera información que permitiera capturarlo.

Por lo pronto, Maduro ingresará a la cárcel de Brooklyn a la espera de conocer su condena, la cual se daría el próximo lunes, cinco de enero, en horas de la noche en Nueva York.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.