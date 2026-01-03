El oficialismo venezolano está en extrema alerta debido a lo que ha venido pasando en las últimas horas en su territorio, recordando que en la madrugada de este sábado, 3 de enero, Estados Unidos atacó y capturó al líder del régimen, Nicolás Maduro.

Ante esto, la vicepresidente designada por Maduro, Delcy Rodríguez, quien se alcanzó a creer que se había volado a Rusia, ha asumido ese liderato para determinar las acciones a seguir en las próximas horas, todo con el objetivo de que Estados Unidos, como lo anunció Donald Trump, no tome el control territorial.

De hecho, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se reunió durante toda la tarde en medio de esta contingencia y en la noche confirmó justamente que Delcy Rodríguez asumirá como presidenta encargada de Venezuela debido a la condición de Nicolás Maduro.

“Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza, en condición de encargada, todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa del país”, dijo dicha entidad.

Cabe recordar que más temprano, la vicepresidente ya había liderado un consejo de seguridad para determinar los pasos a seguir, en el que dejó claro que Venezuela no iba a ser colonia de nadie.

Sin embargo, sus palabras fueron llamativas, puesto que en la rueda de prensa de Donald Trump en la mañana desde Florida, confirmó que la vicepresidenta ya había hablado con Marcos Rubio y que estaba dispuesta a dialogar y ayudar en lo que más pudiera para que el país no sufriera más daños. Es más, se alcanzó a creer que fue la persona que traicionó a Maduro, pero con sus recientes apariciones alejó todas las sospechas.

Lo cierto es que en Venezuela hay mucha incertidumbre por lo que pueda pasar, ya que Trump aseguró que si no hay acuerdos para que puedan tomar el país con el propósito de hacer una transición gubernamental, podría llegar una segunda ola de bombardeos que, aseguró el mandatario norteamericano, serían incluso mucho más violentas.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.