Aunque ya dio algunas luces de cómo fue esta operación en tierras venezolanas con una entrevista en Fox News, el presidente Donald Trump ofrecerá una rueda de prensa en la que se espera cuente todos los detalles de lo que pasó en Venezuela.

Antes de esta comunicación oficial por parte del presidente Donald Trump ya se sabe que hubo una captura cinematográfica en una de las residencias del dictador Nicolás Maduro, pero hasta el momento se desconoce una prueba de vida real o de su estado actual.

Junto al líder del régimen venezolano también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y según dio a conocer el presidente de Estados Unidos, juntos fueron llevados a una embarcación en el Caribe para luego ser llevados a Nueva York, donde a Maduro lo espera la justicia venezolana.

Esta rueda de prensa será una oportunidad también para que el presidente de Estados Unidos vuelva a dar mensajes que lo hagan un próximo candidato al Nóbel de Paz, objetivo que está buscando desde el 2025.

Momento exacto del ataque de Estados Unidos a Venezuela

En imágenes grabadas por distintas personas se muestra el momento del ataque de Estados Unidos contra Venezuela. El hecho generó un aumento inmediato de la tensión política y diplomática entre ambos países, según reportes oficiales y testimonios difundidos en redes sociales.