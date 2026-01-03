“Su casa tenía puertas de acero y un espacio seguro con acero sólido por todas partes. Intentó entrar, pero lo atropellaron tan rápido que no lo logró”, contó Donald Trump, en entrevista con la emisora Fox.

Sigue a PULZO en Discover

También entregó detalles de la estrategia que ejecutaron las fuerzas especiales de Estados Unidos, que por ahora no deja víctimas mortales. Únicamente la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

“Estábamos preparados con sopletes enormes para atravesar el acero, pero no los necesitábamos. Pero él estaba en una casa que era más como una fortaleza que una casa. Tenía puertas de acero, tenía lo que llaman espacio de seguridad, donde hay acero sólido por todo el lugar. Él no pudo cerrar ese espacio”, afirmó el mandatario de Estados Unidos.

“Estaba tratando de entrar, pero se fue tan rápido que no pudo entrar. Estábamos preparados, teníamos torches masivos y todo lo que necesitábamos para pasar por ese acero, pero no necesitábamos nada. No llegó a esa zona de la casa”, sentenció Trump.

Lee También

(Vea también: Petro dio orden al mindefensa por ataque de EE. UU. en Venezuela: “Estabilidad en frontera”)

Trump dice que vio la detención de Maduro fue como”como un show televisivo”

El mandatario afirmó también este sábado que vio “en directo” la captura del dictador Maduro y su esposa, una operación militar que fue “como un show televisivo”.

“La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, dijo Trump en entrevista con Fox.

La operación fue “muy bien organizada” y ningún estadounidense perdió la vida, añadió el mandatario republicano.

Con AFP.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.