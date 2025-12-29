Donald Trump dijo este lunes que Estados Unidos atacó y destruyó una zona de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, en lo que sería el primer ataque en una zona terrestre desde el lanzamiento de su campaña militar contra el tráfico de drogas desde América Latina.

Trump, amenazante con Maduro, dijo que sería "inteligente" que dejara el poder en Venezuela

“Hubo una gran explosión en la zona de un muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo el presidente estadounidense a los periodistas. “Atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos la zona… y ya no existe”, agregó.

“Estaba en la costa”, dijo, sin precisar si se trataba de una operación militar o de la CIA, ni dónde se produjo el ataque.

Dice el presidente Trump (le preguntan específicamente por ataque en Venezuela) que fue una “gran explosión” en la zona del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas — “es el área de implementación”. pic.twitter.com/aRvzJU3Kz9 — Juan Camilo Merlano (@JuanCMerlano) December 29, 2025

Por qué han sido los ataques de Estados Unidos a Venezuela

Desde septiembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha llevado a cabo una campaña militar contra embarcaciones que, según Washington, están vinculadas al narcotráfico y operan desde o cerca de las costas venezolanas. Esta ofensiva comenzó el 2 de septiembre con el ataque a una primera lancha en el Caribe, que dejó 11 muertos, y se extendió tanto al Mar Caribe como al océano Pacífico oriental.

Hasta finales de diciembre de 2025, las fuerzas estadounidenses han destruido al menos 30 embarcaciones (principalmente lanchas rápidas o de bajo perfil) en operaciones que involucran misiles, drones y ataques aéreos. El saldo humano reportado supera los 100 muertos —algunas fuentes cifran la cifra en 105—, aunque el gobierno de Estados Unidos no ha presentado pruebas públicas de que todas las embarcaciones transportaran drogas ni de la identidad de las víctimas, a las que califica de “narcoterroristas” vinculados a grupos como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.

La ofensiva inició formalmente tras una orden secreta firmada por Trump en julio, enmarcada en su política de combate al narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

Trump ha argumentado que estas operaciones buscan detener el flujo de drogas (especialmente cocaína y, en menor medida, otros estupefacientes) hacia el país norteamericano, vinculándolo además a la migración irregular y a la crisis humanitaria venezolana.

El gobierno venezolano de Nicolás Maduro denuncia las acciones como una “guerra no declarada” y violación de la soberanía, mientras críticos internacionales las consideran ejecuciones extrajudiciales sin debido proceso.

Maduro desafía a EE.UU.: Garantiza contratos petroleros con Chevron pese a sanciones y amenazas en el Caribe

La campaña ha escalado con despliegues navales masivos, incautaciones de petroleros y amenazas de ataques terrestres en Venezuela, que Trump confirmó parcialmente con la destrucción de una “gran instalación” ligada al narco a finales de diciembre.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.