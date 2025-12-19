El 18 de diciembre de 2025, fuerzas de Estados Unidos ejecutaron dos “ataques cinéticos letales” en el Pacífico Oriental, acciones que dejaron cinco personas muertas, señaladas por las autoridades norteamericanas como presuntos narcotraficantes.

Las operaciones formaron parte de una campaña militar conocida como Operación Lanza del Sur, bajo la dirección del secretario de Guerra Pete Hegseth, y se enfocaron en embarcaciones detectadas en rutas asociadas al tráfico de drogas.

El anuncio oficial provino del Comando Sur de los Estados Unidos (SouthCom), entidad que difundió imágenes de los ataques. La información también apareció en medios regionales como Primicias y otros portales latinoamericanos.

“Bajo la dirección del Secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur realizó ataques cinéticos letales contra dos buques operados por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales”, indicó la citada institución, según recogió Telemundo.

¿Cuántos muertos van por bombardeos de lanchas por parte de Estados Unidos?

Estas acciones se suman a otras operaciones similares registradas en meses recientes. El 17 de diciembre de 2025, un día antes, SouthCom reportó la muerte de cuatro personas en un ataque vinculado a la misma campaña.

Según reportes oficiales, el número acumulado de fallecidos dentro de esta estrategia militar superaría el centenar, aunque no existe una cifra consolidada verificada de manera externa.

On Dec. 18, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on two vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/CcCyOgYRto — U.S. Southern Command (@Southcom) December 19, 2025

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.