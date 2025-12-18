Un avión privado se estrelló el jueves en Carolina del Norte, en el sureste de Estados Unidos, lo que causó la muerte de siete personas, entre ellas un expiloto de Nascar y su familia, informaron las autoridades.

El accidente ocurrió durante el aterrizaje de la aeronave en el aeropuerto regional de Statesville, al norte de la ciudad de Charlotte, y provocó un impresionante incendio en el lugar, según imágenes difundidas por las cadenas de televisión.

La Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte señaló que el avión acababa de despegar, pero dio la vuelta para aterrizar antes de estrellarse.

“Había un total de siete [personas] a bordo, todos fallecieron”, dijo a la AFP el alguacil Darren Campbell.

Entre los fallecidos se encuentra Greg Biffle, piloto retirado de Nascar, según confirmó la organización. El excorredor canadiense debutó en el gran certamen en 2001, donde duró hasta 2006 y coincidió en varias carreras con Juan Pablo Montoya, quien estuvo en esa serie desde 2006 hasta 2014.

“La familia de Nascar está devastada por la pérdida de Greg Biffle, quien fue uno de nuestros 75 mejores pilotos y se hizo conocido por su incansable labor humanitaria tras el fin de su carrera. Expresamos nuestras más profundas condolencias”, dijo la compañía en X.

Entre las víctimas también figura la esposa de Biffle, Cristina Grossu Biffle, y sus dos hijos, según el legislador republicano de Carolina del Norte Richard Hudson, amigo de la familia.

“Estoy devastado por la pérdida de Greg, Cristina y sus hijos, y mi corazón está con todos los que los querían”, dijo en sus redes sociales Hudson.

“Eran amigos que vivían su vida centrados en ayudar a los demás”, agregó.

El clima pudo haber influido en el accidente, según medios locales, que informaron de condiciones adversas en el momento del vuelo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte señaló que está desplegando un equipo para investigar el accidente de la aeronave Cessna Citation C550.

“Se espera que el equipo llegue al lugar esta noche”, informó la agencia en un comunicado.

