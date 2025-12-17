Un suceso estremeció a Hollywood el 14 de diciembre de 2025, cuando los cuerpos del director de cine Rob Reiner y de su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, fueron encontrados con heridas de arma blanca en su residencia de Brentwood, en Los Ángeles.

La policía detuvo como principal sospechoso a su hijo, Nick Reiner, de 32 años, acusado de dos asesinatos en primer grado, con agravantes que podrían implicar cadena perpetua o pena de muerte, según reportó CNN.

La Policía de Los Ángeles calificó el hecho como homicidio luego de responder a una llamada de emergencia por asistencia médica en la residencia familiar. Reiner, de 78 años es reconocido por dirigir clásicos como ‘When Harry’ ‘Met Sally’… y ‘The Princess Bride’.

El arresto de Nick Reiner se produjo pocas horas después del hallazgo de los cuerpos. El joven, que enfrentó problemas de adicción y dificultades emocionales, vivía en una vivienda anexa a la de sus padres. Según allegados, podría haber tenido una discusión reciente con ellos, aunque las autoridades aún no confirman un móvil oficial.

El fiscal del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, detalló que los cargos incluyen el uso de un cuchillo como arma letal . La comparecencia inicial en corte se pospuso por motivos médicos, y la fiscalía evaluará cualquier indicio de enfermedad mental que pueda influir en el desarrollo del proceso.

“La brutalidad infligida a Rob y Michele no tiene precedentes en esta jurisdicción“, indicó el fiscal del caso, según recogió El Tiempo.

La noticia provocó conmoción en la industria del entretenimiento, donde colegas y figuras públicas destacaron la trayectoria de Reiner como director, actor y activista, así como la labor creativa de Michele Singer Reiner. La investigación continúa abierta, y las próximas audiencias judiciales determinarán el rumbo del caso.

