Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detienen y arrastran a una mujer durante un operativo en Minneapolis, escena que desató protestas y enfrentamientos con manifestantes en plena vía pública.

El hecho ocurrió cerca de un centro comercial frecuentado por la comunidad somalí de la ciudad, donde oficiales adelantaban detenciones migratorias. Testigos aseguraron que la mujer arrestada estaría embarazada, versión que aumentó la indignación entre quienes presenciaron el procedimiento.

Las imágenes muestran cómo varios agentes de ICE arrastran a la mujer sobre la nieve, en medio de temperaturas que rondaban los -6 grados centígrados, mientras personas alrededor gritan e intentan intervenir. Minutos después, el operativo derivó en choques entre manifestantes anti-ICE y las autoridades, que respondieron utilizando gas pimienta, mientras los inconformes lanzaban bolas de nieve.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Univision Noticias (@uninoticias)

Video de arresto del ICE en Estados Unidos

El senador estatal Omar Fateh difundió el video en sus redes sociales y calificó lo ocurrido como una “escena horrible”, acusando al gobierno del presidente Donald Trump de enviar fuerzas militarizadas para separar familias y agredir a residentes.

“Agentes de ICE agredieron violentamente y arrastraron a nuestra vecina, una mujer supuestamente embarazada. Trump está enviando a sus matones militarizados a separar familias, secuestrar y agredir a nuestros vecinos. Eso no es seguridad pública”, expresó el congresista en su pronunciamiento.

ICE agents violently assaulted and dragged around our neighbor, a woman reportedly pregnant. This is a horrifying scene. Trump is sending his militarized goons to separate families, kidnap and assault our neighbors. That’s not public safety. That’s terror. 🎥 by @libanshow1 pic.twitter.com/YsquhHPOaQ — Omar Fateh (@OmarFatehMN) December 15, 2025

Hasta el momento, las autoridades federales no han entregado una versión oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre las circunstancias específicas del arresto, mientras el video continúa provocando rechazo y debate en redes sociales.

