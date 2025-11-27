El director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), Joseph B. Edlow, anunció una revisión exhaustiva de las Tarjetas Verdes entregadas a extranjeros provenientes de países considerados de preocupación.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Trump se pronuncia sobre ataque cerca de la Casa Blanca: “Pagará un precio muy alto”)

Su pronunciamiento se produjo después del ataque contra dos guardias nacionales en Washington, hecho que reavivó el debate sobre seguridad migratoria.

Qué pasará con las ‘green card’ en Estados Unidos

Edlow señaló que la instrucción se tomó bajo la dirección del presidente Donald Trump, y que el objetivo es reforzar los controles sobre quienes ya cuentan con residencia permanente.

Lee También

De acuerdo con su mensaje, la prioridad del Gobierno es elevar los estándares de verificación y evitar riesgos asociados a decisiones de reasentamiento tomadas por administraciones anteriores.

“La protección de este país y del pueblo estadounidense sigue siendo primordial”, afirmó el funcionario, quien añadió que “la seguridad estadounidense no es negociable”.

At the direction of @POTUS, I have directed a full scale, rigorous reexamination of every Green Card for every alien from every country of concern. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 27, 2025

Con la revisión anunciada, USCIS se prepara para un proceso de alcance nacional que pone nuevamente en el centro de la agenda las políticas migratorias y los procedimientos que determinan quién puede mantener su estatus de residente permanente legal.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.