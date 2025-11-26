El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó con inusual dureza tras el brutal ataque que dejó a dos soldados de la Guardia Nacional gravemente heridos en pleno corazón de Washington, en una zona que prácticamente rodea la Casa Blanca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Fuerte tiroteo estremece las inmediaciones de la Casa Blanca; dos guardias fueron baleados)

El tiroteo, que ya provocaba conmoción por su cercanía al centro del poder estadounidense, tomó un giro aún más intenso después del explosivo pronunciamiento del mandatario.

Trump calificó al atacante como “el animal que disparó a los dos guardias nacionales” y advirtió que, aunque también terminó con heridas de gravedad, “pagará un precio muy alto” por haber atentado contra personal militar en un punto tan crítico de la capital.

Lee También

Los uniformados permanecen en hospitales distintos, ambos en estado delicado, lo que incrementa la sensación de vulnerabilidad en un área donde un ataque de este tipo resulta especialmente alarmante.

En su mensaje, Trump reforzó un tono de respaldo total a las fuerzas de seguridad: “Que Dios bendiga a nuestra Gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del Orden. Son personas verdaderamente extraordinarias”.

Tensión en inmediaciones de la Casa Blanca

La declaración cerró con una promesa presidencial directa: “Yo, como presidente de los Estados Unidos, y todos los asociados con la Oficina de la Presidencia, ¡estoy con ustedes!”.

El mensaje del mandatario no solo marca su postura frente al atentado, sino que envía un claro mensaje de severidad en un momento de máxima tensión en la capital estadounidense, donde el ataque tan cerca de la Casa Blanca encendió todas las alarmas de seguridad.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.