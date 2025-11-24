Ante los extensos tiempos de espera para conseguir una cita de visa en Bogotá —que pueden superar los 11 meses—, el gobierno de Estados Unidos habilitó una alternativa que está llamando la atención de miles de colombianos: tramitar la visa B1/B2 (turismo y negocios) en la Embajada de EE.UU. en Ciudad de Panamá.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Nuevo golpe a colombianos que quieran viajar a EE. UU.: les negarían visa por insólita razón)

Se trata de una medida confirmada por el embajador encargado de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, en Semana, donde aseguró que Panamá fue habilitada como “sede de apoyo” para descongestionar la alta demanda de solicitudes en Colombia, especialmente ante el incremento de viajes proyectado por el Mundial 2026.

Según indicó el funcionario, la Embajada de EE.UU. en Ciudad de Panamá ofrece tiempos de espera mucho menores, con reportes que indican que las citas pueden estar disponibles en aproximadamente un mes, una diferencia considerable respecto a lo que ocurre en Colombia.

Lee También

¿Desde cuándo está habilitada esta alternativa?

Según informó el estadounidense, desde el próximo primero de diciembre los colombianos pueden agendar citas para tramitar la visa B1/B2 en Panamá.

“Hemos designado a nuestra embajada en Ciudad de Panamá como una sede de apoyo para los solicitantes colombianos de visas B1-B2 (turismo), con citas disponibles a partir del próximo primero de diciembre. Es decir, los colombianos tienen otra opción para tramitar sus visas, bien sea que se trate de residentes en ese país o que viajen allí”, dijo McNamara en Semana.

Esto convierte a Panamá en una opción factible e inmediata para quienes necesiten el documento en un plazo más corto o que no quieran esperar los tiempos de Bogotá.

¿Para qué visas aplica?

Es importante subrayar que esta medida no aplica para todos los tipos de visa. La Embajada de Estados Unidos en Panamá únicamente está recibiendo solicitudes de visa B1/B2, es decir, turismo y negocios.

Los demás tipos de visas (estudio, trabajo, inmigrante, intercambio, etc.) deben seguir tramitándose en la sede correspondiente en Colombia.

Requisitos clave para tramitar la visa en Panamá

El pago en Colombia no es transferible: si el solicitante decide hacer el proceso en ese país, debe pagar nuevamente la tarifa consular correspondiente a la visa B1/B2. La presencia física es obligatoria: el solicitante debe presentarse personalmente en Panamá para la entrevista con el oficial consular. Esto implica tomar un vuelo, costear estadía y desplazarse hasta la Embajada. El pasaporte debe quedarse en Panamá: una vez aprobada la visa, el pasaporte debe permanecer en Panamá mientras se hace el estampado. El documento se devuelve aproximadamente una semana después, y la Embajada no permite enviarlo de regreso a Colombia por mensajería.

Esto significa que el solicitante debe organizar su viaje considerando varios días de permanencia en Panamá.

¿Es realmente una opción más rápida?

Sí. A pesar de los costos adicionales asociados al viaje, alojamiento y tiempo de estadía, la alternativa es significativa para quienes:

Necesitan la visa en un plazo corto.

No quieren esperar casi un año para obtener una cita.

Pueden costear los gastos del desplazamiento.

Tienen flexibilidad laboral o personal para viajar.

Mientras que en Bogotá la espera puede superar los 11 meses, en Panamá el tiempo aproximado es de un mes para conseguir la cita, lo que lo convierte en un proceso mucho más eficiente.

¿Por qué una invasión de Estados Unidos a Venezuela afectaría a Colombia?

El mandatario señaló que la política antidrogas de Estados Unidos, especialmente durante el gobierno de Donald Trump, ha procovado tensiones internacionales y podría tener como consecuencia “una posible invasión a la República de Venezuela”.