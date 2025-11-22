En medio de tensiones diplomáticas, el embajador interino de Estados Unidos en Colombia, John McNamara, sostiene que los vínculos entre ambos países siguen firmes, pese a los episodios que pusieron a prueba la relación bilateral.

McNamara concedió una entrevista a Semana en la que también aclaró si el gobierno Trump restringirá el acceso a visas por la crisis desatada con mandatario colombiano.

McNamara aprovechó la conversación para hacer un anuncio clave para los colombianos y aseguró que se ampliarán las citas para visas de turismo (tipo B1-B2), en el marco del Mundial de 2026.

Además, indicó que la Embajada de EE.UU. en Panamá funcionará como sede de apoyo para los ciudadanos colombianos que quieran tramitar ese tipo de visa. Esa medida responde, explicó, al alto volumen de solicitudes en Bogotá y a la necesidad de ofrecer más opciones para quienes desean viajar a Estados Unidos.

El diplomático indicó que Estados Unidos busca una gestión “justa y correcta” de los procesos migratorios para evitar impactos adversos en la relación bilateral y que se centra en sanciones directas contra el presidente Petro.

¿Qué dijo embajador (e) de Estados Unidos sobre relaciones diplomáticas de Gustavo Petro?

Sobre el presidente, el diplomático expresó respeto por el mandatario y por su administración, con la que mantiene comunicación diaria. Aclaró que decisiones pasadas como la inclusión en la Lista Clinton o la revocatoria de visa correspondieron a valoraciones sobre una persona específica, no sobre el Estado colombiano.

En el tema antidrogas, McNamara insistió en que Estados Unidos solicita a Colombia retomar las extradiciones sin condiciones y fortalecer las acciones contra los cultivos ilícitos, advirtiendo que la falta de respuesta podría implicar efectos para ambas naciones. Aunque existe una descertificación en materia antidrogas, la discrepancia de interés nacional impide sanciones económicas.

