Bogotá cerrará noviembre con uno de los eventos más vibrantes del año: el Festival +Talante, una gran celebración de la economía popular que reunirá, entre el 21 y el 23 de noviembre, a miles de familias, emprendedores, jóvenes y curiosos en el Centro de Eventos del Parque Mundo Aventura.

Será una fiesta gratuita que combina música, sabores, artesanías, moda, café, oportunidades laborales y un despliegue de creatividad local que promete convertirse en una experiencia inolvidable para quienes viven y disfrutan la ciudad.

Se acerca el Festival +Talante

El Festival llega con un propósito claro: impulsar los negocios de la economía popular y ofrecer un espacio donde los visitantes puedan conectarse, aprender, comprar, inspirarse y arrancar la temporada navideña con el espíritu más alegre posible.

La Cámara de Comercio de Bogotá, organizadora del evento, espera recibir alrededor de 3.000 asistentes durante los tres días y escogió Mundo Aventura por ser un escenario tradicionalmente asociado con la diversión en familia y el encuentro ciudadano.

Dentro del Festival, los visitantes encontrarán una gran muestra comercial con más de 200 emprendimientos, todos representantes del talento que emerge desde los barrios, los talleres, las tiendas y los territorios de la ciudad.

Allí se podrán descubrir productos únicos, propuestas gastronómicas, artesanías y elementos creados por manos locales que le apuestan al crecimiento de sus negocios.

Además de esta exhibición, habrá espacios especialmente diseñados para conectar a quienes buscan empleo con oportunidades reales, así como asesorías, alternativas de financiación para emprendimientos y la presencia de entidades que impulsan el ecosistema empresarial de la ciudad.

El ambiente del Festival también estará marcado por experiencias que mezclan entretenimiento y aprendizaje. Los asistentes podrán disfrutar de catas de café, demostraciones de barismo, desfiles de moda local, una agenda cultural variada y momentos pensados para que cada visitante se lleve algo más que una compra: una historia, una inspiración o una idea nueva para su propio camino.

El evento contará además con la presencia de figuras muy queridas como Estiwar G, quien presentará su charla “Positivo para +Talante con sabor a barrio”, la periodista Ana Milena Gutiérrez, que compartirá su conferencia “Café a Café”, y el mentor empresarial René Guerrero, quien hablará sobre cómo pasar de sobrevivir a prosperar en el mundo del emprendimiento.

Agéndese que es gratis

La entrada al Festival +Talante es completamente gratuita, aunque el ingreso a las atracciones de Mundo Aventura tendrá la tarifa habitual. Para quienes lleguen temprano, los organizadores entregarán pases de cortesía diariamente, un incentivo perfecto para que las familias disfruten del parque antes o después de recorrer la feria. Las inscripciones ya están abiertas en mastalante.com, donde cualquier persona puede registrarse para vivir el evento sin ningún costo.

El movimiento +Talante viene creciendo con fuerza. En julio de este año, más de 17.000 personas asistieron al Gran Encuentro de la Economía Popular y Solidaria +Talante 2025, un incremento del 60 % frente al año anterior. Ese impulso es el que ahora se transforma en este nuevo festival, una apuesta que busca fortalecer el tejido empresarial popular, visibilizar talentos y demostrar, una vez más, que las grandes ideas también nacen desde lo cotidiano.

*En alianza con: Cámara de Comercio de Bogotá.

