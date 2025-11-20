Llegó la época de fin de año y muchas personas aprovechan para salir de la rutina, ir a ver luces, comprar los regalos de Navidad y vivir experiencias diferentes junto a la familia o los amigos.

De hecho, ante la gran variedad de centros comerciales que hay en Bogotá, por ejemplo, cada uno busca traer atracciones que llamen la atención de las personas para que los visiten, pues ya no basta solo la decoración, sino que las personas necesitan de algo más para ir a visitarlos.

Ante esto, Nuestro Bogotá, un centro comercial ubicado muy cerca al aeropuerto El Dorado, sorprendió porque para este año trajo una propuesta completamente diferente y novedosa.

Desde hace unos días, los visitantes al centro comercial se han encontrado con ‘Héroes del mar’, una atracción que se relaciona con los dibujos animados ‘Bob Esponja’ y a la cual le invirtieron un total de 287.000 dólares, casi 1.100 millones de pesos, entre adecuación de la experiencia, decoración profesional, recurso humano especializado y promoción.

“Si bien la atracción de los ‘Héroes del Mar’ ya ha estado presente en otros centros comerciales del país, esta será la primera vez que en América Latina se desarrolle de manera inmersiva e impregnada con la temática navideña; lo cual constituye un hito que nos enorgullece. En ese sentido, proyectamos tener uno de los cierres de año más dinámicos desde que entramos en operación”, explicó David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.

Lo más llamativo es que esta atracción no tendrá ningún tipo de costo y podrán entrar tanto niños como adultos, quienes visitarán locaciones icónicas del programa de televisión como lo son la piña en la que vive Bob Esponja, el sofá de Patricio Estrella y hasta el restaurante Crustáceo Cascarudo, que es en el que venden las hamburguesas.

Sin embargo, por más de que no tiene ningún costo, hay que destacar que las entradas diarias son limitadas, por lo que las personas deben buscar horarios adecuados para visitar dicha atracción.

Lo que busca el centro comercial es atraer más clientes en una época en la que más se mueve el comercio, teniendo en cuenta que ya comienzan las compras de los regalos de Navidad y por eso buscan ofrecer valor agregado para que los visiten de todas partes de la ciudad.

