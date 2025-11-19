Bogotá se encuentra en una conmoción tras la trágica muerte de una joven de 19 años identificada como Laura Fabiana León. Según se ha declarado, fue asesinada por el conductor de un vehículo particular en la localidad de Suba, zona norte de la ciudad. El incidente ocurrió en la noche del 18 de noviembre de 2025, a inmediaciones del centro comercial Bulevar Niza, tras una discusión en un encuentro entre amigos después de un partido de fútbol entre Colombia y Australia.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Matan y no pasa nada”: habló vecina de padre e hija que asesinaron, luego de estrellarles su casa)

Como afirmó El Tiempo, testigos de los hechos aseguran que un hombre llegó al lugar en su automóvil, un Chevrolet Aveo, y entró en conflicto con su pareja sentimental, quien se encontraba en el grupo reunido en las afueras del centro comercial. En medio del altercado, el hombre se intentó marchar, pero una amiga de la víctima intentó evitar que manejara enojado interponiéndose al vehículo, siendo atropellada y abandonada en el lugar.

“Era el novio de una de las muchachas que estaba compartiendo allí. Le hizo un reclamo y le decía que por qué no compartía tiempo con él, que prefería a los amigos. Se armó una discusión y luego hubo golpes. El tipo se iba a ir, una de las amigas de la muchacha agredida parqueó frente al vehículo para no dejarlo ir y este decidió arrancar y arrollarla”, dijo uno de los testigos a Citytv.

Lee También

Unidades de Tránsito de la Policía también tenían información sobre el caso y se encuentran en la labor de verificar la información, apoyándose en elementos como las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y datos importantes entregados por los testigos, como nombres clave y perfiles en redes sociales que podrían ayudar a capturar al presunto agresor.

A pesar de los esfuerzos de vecinos y amigos por salvar la vida de Laura Fabiana, las ambulancias se demoraron en llegar al lugar del accidente y la joven falleció en el sitio. Este suceso ha conmocionado a la comunidad bogotana y aumenta la presión sobre las autoridades para aclarar las circunstancias y encontrar al responsable de este grave crimen.

* Pulzo.com se escribe con Z