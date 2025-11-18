Armenia, Quindío, otros de los municipios más importantes del eje cafetero de Colombia, ha sido sorprendido por un hecho violento ocurrido el pasado 16 de noviembre de 2025 que ha llenado de luto y consternación a sus habitantes. En el barrio Porvenir, Luz Amparo Moscoso Palomino, de 65 años, y su padre, Julio César Moscoso Echeverry, de 89, fueron asesinados en su vivienda tras una fatal término de una disputa con un conductor ebrio.

Lo ocurrido inició con un accidente de tránsito afuera de su domicilio en la calle 32 con carrera 25. El conductor, en visible estado de embriaguez, colisionó con la reja de la vivienda de las víctimas. A pesar de la tensión inicial, las partes acordaron resolver la situación sin la intervención de las autoridades, llegando a un acuerdo económico de dos millones de pesos.

El insólito y violento giro de los acontecimientos ocurrió alrededor de la 1:45 p.m. del mismo domingo, cuando desconocidos irrumpieron en la vivienda de Luz Amparo y Julio César, asesinándolos con armas de fuego y armas cortopunzantes.

Este asesinato ha dejado un profundo impacto en el barrio Porvenir, ya que Luz Amparo y su padre eran figuras altamente reconocidas y estimadas en la comunidad. Según María Antonia Melo, la presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio, “Él prácticamente fue fundador del barrio, la señora perteneció en un pasado a la junta comunal como tesorera también. Prácticamente, una líder social, ella y el señor, un patriarca de nuestro barrio”, expresó Melo a Caracol Radio.

El clamor de justicia en el barrio no ha tardado en hacerse presente. Vecinos y compañeros de los Moscoso Palomino hicieron un emotivo velatón en Armenia, demandando justicia y denunciando la impunidad e intolerancia con la que se vive en la región. María Antonia Melo comentó remarcando el sentimiento colectivo que “Pedir por la paz, por sus almas, pedir que el Señor los tenga en su gloria, que pronto se haga justicia”.

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

