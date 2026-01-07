Un trágico accidente ocurrió en la vía de acceso al puerto de Buenaventura y dejó como saldo la muerte de un niño de 12 años, luego de que la pluma de una grúa se desplomara sobre varias viviendas y locales comerciales, reveló Blu Radio. El hecho se registró en el sector de La Esperanza, corregimiento de Córdoba, a la altura del kilómetro 23, donde se adelantaban obras para la instalación de un puente peatonal.

Según versiones de la comunidad, la grúa telescópica perdió estabilidad mientras realizaba maniobras y terminó cayendo sobre las estructuras aledañas. El accidente ocurrió en medio de trabajos ejecutados por la concesión vial Unión Vial Camino del Pacífico, encargada de la obra de infraestructura en este corredor estratégico hacia el puerto.

Inicialmente, cuatro personas resultaron heridas: el operador de la maquinaria y tres menores de edad, de 2, 12 y 14 años, quienes quedaron atrapados por la pluma de la grúa. El niño de 12 años fue quien sufrió las lesiones más graves y, pese a ser trasladado de urgencia a un centro asistencial en Cali, falleció minutos después de su ingreso.

¿Cuál fue la irregularidad?

Testigos del hecho señalaron una posible irregularidad en la operación del equipo pesado. Una vecina del sector aseguró que el operario habitual no se encontraba en el lugar y que quien manipulaba la grúa no tendría la experiencia necesaria. “El muchacho que estaba manejando no era el operador fijo, era el que ayudaba, y todo el mundo decía que no sabía manejar eso bien”, afirmó, al tiempo que relató que la caída destruyó al menos dos negocios.

Tras el accidente, la Unión Vial Camino del Pacífico emitió un comunicado en el que lamentó lo sucedido y confirmó que se activaron de inmediato los protocolos de atención a emergencias. Ahora, las autoridades y la interventoría de la obra deberán establecer si el colapso se produjo por una falla mecánica o por una posible impericia en el manejo de la grúa en una zona residencial.

